Арчил Талаквадзе рассказывает о планируемых изменениях в Избирательном кодексе, 26 августа, 2020 г., Фото: facebook.com/ArchilTalakvadzeOfficial/
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Принуждение, запугивание избирателей и нарушение тайны голосования становятся уголовно наказуемыми

26/08/2020 - 17:41
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По инициативе правящей «Грузинской мечты», в Избирательный кодекс будут внесены поправки, согласно которым, принуждение, запугивание избирателей и нарушение тайны голосования будут подлежать уголовному наказанию.

«Запугивание или принуждение избирателя с целью нарушения тайны голосования, совершенное в различных формах, приведет к штрафу или домашнему аресту на срок от 6 месяцев до 2 лет, или тюремному заключению на срок до трех лет», — сказал сегодня на брифинге председатель Парламента Грузии Арчил Талаквадзе.

По его словам, цель правящей команды — провести парламентские выборы 2020 года по «высшим демократическим стандартам» и вселить гражданам максимальное доверие к избирательному процессу. В то же время, по словам Талаквадзе, эти изменениями «деструктивной части оппозиции будет дан надлежащий ответ».

«Мы уважаем и доверяем свободному выбору нашего общества, мы верим в своих сторонников и верим, что Грузинская мечта победит на справедливых выборах», — добавил он.

Талаквадзе отметил, что соответствующие изменения будут зарегистрированы в Парламенте сегодня и их будут обсуждать законодатели на осенней сессии в сентябре.

Из 150 депутатов в Парламенте у «Грузинской мечты» сейчас 93 депутата. Для принятия поправок потребуются голоса 76 депутатов.

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