МВД Грузии задержало одного человека за приобретение и хранение 2 кг наркотиков

Министерство внутренних дел Грузии задержало одного человека на территории Тетрицкаройского муниципалитета в регионе Квемо Картли по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупных размерах.

По сообщению МВД от 17 августа, при обыске автомобиля, принадлежащего задержанному, полиция изъяла 2 килограмма и 300 граммов наркотических веществ, содержащих героин, морфин и кодеин.

В случае доказательства вины задержанному грозит от восьми до двадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

