Фото: кадр из видео МВД Грузии
Новости

МВД Грузии задержало одного человека за приобретение и хранение 2 кг наркотиков

17/08/2020 - 14:07
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Министерство внутренних дел Грузии задержало одного человека на территории Тетрицкаройского муниципалитета в регионе Квемо Картли по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупных размерах.

По сообщению МВД от 17 августа, при обыске автомобиля, принадлежащего задержанному, полиция изъяла 2 килограмма и 300 граммов наркотических веществ, содержащих героин, морфин и кодеин.

В случае доказательства вины задержанному грозит от восьми до двадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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