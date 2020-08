Сергей Лавров об отношениях с Грузией

В интервью российской газете «Труд» министр иностранных дел РФ Сергей Лавров наряду с другими вопросами затронул также и российско-грузинские отношения.

«Мы всецело поддерживаем инициированный в 2012 г. правительством альянса «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» курс на нормализацию двусторонних отношений». – заявил Лавров и добавил, что «нашим грузинским партнерам, периодически разыгрывающим в конъюнктурных целях антироссийскую карту, в этом плане явно недостает последовательности».

Отметив, что две страны взаимодействуют в условиях отсутствия дипломатических отношений, глава МИД России заявил, что в России «при этом неизменно выступают за взаимовыгодные и дружественные отношения с Грузией».

Говоря о росте отношений между двумя странами, Лавров напомнил, что Россия является вторым по величине торговым партнером Грузии, и что Грузия продает две трети своего вина на российском рынке. Он также отметил, что автобусные и воздушные перевозки между двумя странами возобновились в 2013 и 2014 годах, соответственно, и что укрепились «культурные, спортивные, научные, религиозные, деловые контакты».

Однако Лавров также отметил, что «к сожалению, наметившаяся положительная динамика была во многом перечеркнута событиями июня-июля 2019 г. в Тбилиси, когда в ответ на провокацию грузинских национал-радикалов указом Президента России был введен временный запрет на воздушные перевозки в Грузию». Он выразил надежду, что «возобновление авиасообщения – это вопрос ближайшего будущего»

Глава МИД России также выразил надежду, что политический диалог, прерванный пандемией, будет возобновлен как можно скорее как в формате Карасина-Абашидзе, так ив формате Женевских международных дискуссий.

«Россия всегда дорожила дружескими узами с близким ей грузинским народом, с которым мы прожили в едином государстве под разными названиями не одно столетие. Убеждены, что скорейшее преодоление имеющихся разногласий, восстановление и полноценное развитие двусторонних связей отвечает долгосрочным интересам наших стран и народов», — добавил Лавров.

