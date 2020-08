Омбудсмен призывает прокуратуру не экстрадировать гражданина Украины в Россию

Народный защитник Грузии призывает генерального прокурора Ираклия Шотадзе не экстрадировать в Россию гражданина Украины Вадима Альтмана.

По сообщению Аппарата омбудсмена от 13 августа, Генеральная прокуратура Грузии получила ходатайство о выдаче гражданина Украины Российской Федерации 30 января 2020 года. Главное следственное ведомство России обвиняет его в создании преступной организации и совершении преступлений, связанных с наркотиками.

По словам омбудсмена, Альтман принимал участие в действиях против России во время российско-украинского вооруженного конфликта и «играл активную роль в оснащении и снабжении украинской армии».

По той же информации, он также является членом «Одесской областной организации Всеукраинской организации по вопросам войны, инвалидов ВС и участников боевых действий».

Учитывая «многочисленные примеры» жестокого обращения с проукраински настроенными лицами в пенитенциарной системе России, народный защитник выражает «обоснованное предположение», что Вадим Альтман будет подвергнут пыткам и жестокому обращению в случае экстрадиции.

Соответственно, омбудсмен считает, что Генеральная прокуратура Грузии не должна обращаться в суд для получения необходимого согласия на экстрадицию гражданина Украины в Россию.

Народный защитник также надеется, что главное следственное ведомство Грузии примет решение в соответствии со своими обязательствами в области прав человека.

