Госминистром по вопросам примирения и гражданского равенства назначена Теа Ахвледиани

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария на должность государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства представил заместителя министра здравоохранения Тею Ахвледиани.

45-летняя Теа Ахвледиани — дипломат с многолетним опытом работы, которая работала в Министерстве иностранных дел с 1997 года. До назначения заместителем министра здравоохранения она была послом Грузии в Эстонии в 2014-19 годах.

В 2008-14 годах Ахвледиани занимала должность начальника Департамента по вопросам европейской интеграции МИД Грузии. В этот период на нее возлагалась ведущая роль в подготовке и согласовании Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

До того, в 2004-08 годах, Ахвледиани также работала советником в Посольстве Грузии в Брюсселе.

Представляя Ахвледиани на заседании правительства в четверг, премьер-министр Георгий Гахария сказал, что у нового министра есть «большой и серьезный опыт в представлении нашей дипломатической команды, как в Европе, так и по направлению конфликтов».

«Мы убеждены, что де-оккупация страны проходит исключительно через мирное примирение, поэтому функция этого министерства, а также ваша главная обязанность и миссия заключаются в успешном руководстве и завершении процесса примирения с нашими абхазскими и осетинскими братьями», — добавил глава правительства.

На первом пресс-брифинге в своем новом амплуа новый государственный министр сказала: «мы готовы к диалогу, нас заботит судьба людей, проживающих по обе стороны разделительной линии, и мы заинтересованы в улучшении их социально-экономических условий и установлении прямых контактов».

По словам нового министра, она верит, что «есть такое решение существующих проблем, которое неизбежно будет отвечать общим интересам как абхазского, так и осетинского, а также грузинского обществ. Я считаю, что мы можем успешно справиться с этим и найти эти пути обязательно… Наше это стремление направлено на деизоляцию населения, изолированного колючей проволокой и физическими барьерами».

По словам Ахвледиани, «в этом процессе мы будем открыты для диалога, как я уже отметила, при участии, поддержке и тесном и интенсивном сотрудничестве с нашими международными партнерами».

Предшественница Теи Ахвледиани — Кетеван Цихелашвили, которая занимала пост министра в 2016-2020 годах, назначена послом Грузии в Австри и при международных организациях, действующих в Вене.

