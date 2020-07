Еще 10 грузинских военных, зараженных Ковид-19 в Афганистане, вернулись в Грузию

Министерство обороны Грузии сообщило 17 июля, что еще 10 грузинских военнослужащих, участвующих в Миссии твердой поддержки НАТО в Афганистане, заразились новым коронавирусом.

По сообщению министерства, военнослужащих доставили сегодня домой специальным рейсом военного самолета немецких ВВС.

Инфицированные военные проходят лечение в Горийском военном госпитале.

Министерство обороны также отметило, что 8 из 28 военнослужащих, которые были доставлены в Грузию из Афганистана 10 июля, выздоровели и уже покинули медицинское учреждение. Состояние здоровья других военнослужащих удовлетворительное.

Оставшийся грузинский контингент в Афганистане, который через несколько недель вернется в Грузию по правилам ротации, будет проходить двухнедельный карантин в соответствии с установленными правилами.

