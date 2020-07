28 грузинских военнослужащих, зараженных коронавирусом в Афганистане, вернулись в Грузию

Министерство обороны Грузии заявило 10 июля, что у 28 грузинских военнослужащих, участвующих в Миссии твердой поддержки НАТО в Афганистане, подтвердился коронавирус. По заявлению министерства, «источник заражения связан с местным афганским персоналом».

Министерство обороны также отметило, что военнослужащие были доставлены в Грузию специальным рейсом, военным самолетом немецких ВВС, на несколько недель раньше запланированного по ротации срока. По информации министерства, состояние здоровья военнослужащих удовлетворительное, и они будут продолжать лечение в Горийском военном госпитале.

Остальные грузинские военные в Афганистане, как сообщается, здоровы. Однако, по информации Министерства обороны, «после возвращения в страну они пройдут двухнедельный карантин в соответствии с установленными правилами в целях профилактики».

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)