ЧП во время пандемии коронавируса. Весна, 2020 г. Фото: mod.gov.ge
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28 грузинских военнослужащих, зараженных коронавирусом в Афганистане, вернулись в Грузию

10/07/2020 - 14:02
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Министерство обороны Грузии заявило 10 июля, что у 28 грузинских военнослужащих, участвующих в Миссии твердой поддержки НАТО в Афганистане, подтвердился коронавирус. По заявлению министерства, «источник заражения связан с местным афганским персоналом».

Министерство обороны также отметило, что военнослужащие были доставлены в Грузию специальным рейсом, военным самолетом немецких ВВС, на несколько недель раньше запланированного по ротации срока. По информации министерства, состояние здоровья военнослужащих удовлетворительное, и они будут продолжать лечение в Горийском военном госпитале.

Остальные грузинские военные в Афганистане, как сообщается, здоровы. Однако, по информации Министерства обороны, «после возвращения в страну они пройдут двухнедельный карантин в соответствии с установленными правилами в целях профилактики».

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