Айя-София, Стамбул, Турция, Фото: Отар Кобахидзе/Civil.ge
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Патриархия Грузии о важности сохранения нейтрального статуса собора Святой Софии

09/07/2020 - 18:11
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В ответ на инициативу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по поводу возвращения собой Святой Софии в Стамбуле статуса мечети, Патриархия Грузинской Православной Церкви заявила 9 июля, что «было бы мудрым шагом, если Айя-София останется нейтральным пространством».

Патриархия выражает свою «сердечную боль» по поводу возможного изменения статуса собора Святой Софии, добавив, что он «был построен как особый христианский храм и функционировал таким образом в течение почти 1000 лет».

«Известно также, что это заявление турецкой стороны обусловлено определенными причинами, но теперь, когда человечество сталкивается с рядом глобальных вызовов, важно поддерживать и укреплять доброжелательность между христианами и мусульманами», — говорится в заявлении Патриархии ГПЦ.

Подчеркивая уважение к суверенитету Турецкой Республики, Патриархия ГПЦ выражает надежду, что это заявление не будет воспринято «дружественным государством», как вмешательство в его внутренние дела.

«Мы надеемся, что добрососедские, дружественные и стратегические отношения между Турцией и Грузией будут и впредь углубляться, что будет очень полезно для обеих стран», — говорится в заявлении Патриархии.

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