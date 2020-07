Бачана Шенгелия обратился в Конституционный суд

Нотариус Бачана Шенгелия, сын умершего директора Зугдидской публичной школы № 6 Ии Керзаия, обжаловал в Конституционном суде изменение, внесенное 22 мая в приказ министра юстиции №69, согласно которому, полномочия нотариуса могут быть приостановлены на срок с одного месяца до двух лет за нарушение «принципа политического нейтралитета». Права Шенгелия в Конституционном суде будет защищать неправительственная организация «Ассоциация молодых юристов Грузии» (АМЮГ).

По заявлению АМЮГ, приказ министра юстиции является «регулированием по сути свободы выражения мнений нотариуса».

АМЮГ также поясняет, что в соответствии с пунктом 5 статьи 17 Конституции Грузии, «ограничение свободы выражения мнения допускается только в соответствии с законом». По мнению организации, такое ограничение подзаконным актом, в том числе приказом министра юстиции, недопустимо.

«Внесен иск в Конституционный суд. В случае удовлетворения, в стране будет создан очень важный прецедент, и ни одно публичное учреждение не будет иметь права вводить цензуру, а также оценивать политическую предвзятость или общие взгляды в личном пространстве», — написала Бачана Шенгелия в Facebook.

Бачана Шенгелия, который после смерти своей матери критиковал власти, обратился в Конституционный суд после того, как 29 июня Министерство юстиции направило ему письмо, в котором говорится, что министерство возбудило «дисциплинарное производство» против Шенгелия в связи с высказанными им соображениями в социальных сетях.

Из письма выясняется, что Министерство юстиции в течение месяца отслеживало личную страницу Шенгелия в Facebook. После мониторинга министерство обвинило Шенгелия в «публичном выражении политических взглядов» и «публикации политических оценок» в социальных сетях.

Шенгелия обжаловал решение Министерства юстиции в Городском суде. 30 июня суд первой инстанции поручил Министерству юстиции восстановить доступ для Шенгелия к «Нотариальному электронному реестру и всем необходимым программам для нотариальной деятельности».

Несмотря на решение Городского суда, министерство еще не выполнило решение суда первой инстанции. Для принудительного исполнения решения суда Шенгелия обратился в Национальное исполнительное бюро.

Директор Зугдидской публичной школы № 6 Ия Керзаия скончалась от инсульта 9 декабря 2018 года. В преддверии второго тура президентских выборов 2018 года, который состоялся 28 ноября, Керзаия говорила о давлении и сказала, что ее попросили агитировать в пользу Саломе Зурабишвили, кандидата, поддерживаемого Грузинской мечтой, а после ее отказа в школу направили Инспекционную службу. Семья Керзаия утверждала, что директор школы не выдержала давления, ее здоровье ухудшилось, и она скончалась. Генеральная прокуратура Грузии начала расследование по делу Керзаия 11 февраля 2019 года, однако через полгода агентство прекратило расследование из-за «отсутствия признаков преступления». Подробнее о деле Керзаия читайте по этой ссылке

