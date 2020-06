Сенатор Риш выступил с инициативой внесения поправок в Закон о национальной обороне США

Председатель Комитета по международным отношениям Сената США Деймс Риш выступил с инициативой внесения поправки в Закон о национальной обороне США на 2021 год, согласно который, дальнейшая поддержка Грузии будет зависеть от обстановки с точки зрения демократии в стране.

Поправка, инициированная 26 июня, подтверждает «желание продолжать сотрудничество между Соединенными Штатами и Грузией» в том случае, если власти проявят добрую волю к проведению реформ в сфере управления, экономики и антикоррупционных мер.

Согласно поправке, Сенат США «призывает правительство укрепить демократию в стране путем улучшения независимости судебной системы, в том числе посредством более прозрачных процедур назначения судей во всех инстанциях; Также положить конец практике назначения судей, которые находятся под влиянием правящей партии или являются лояльными к ней».

В поправке также идет речь о задержании грузинских политиков, бывшего министра обороны Ираклия Окруашвили, бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулава и одного из основателей телекомпании «Мтавари архи» Георгия Руруа – всех из них грузинская оппозиция считала «политическими заключенными». В мае президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловал Угулава и Окруашвили. Руруа по-прежнему остается под стражей.

«Независимые наблюдатели и политическая оппозиция Грузии считают, что аресты были мотивированы политически», — говорится в заявлении.

Согласно документу, «Сенат США признает важность предстоящих выборов в Парламент Грузии и призывает власти обеспечить, чтобы выборы были свободными, справедливыми и мирными и проводились в соответствии с правилами, согласованными 8 марта».

Поправка должна быть одобрена Сенатом США, чтобы она получила силу закона.

