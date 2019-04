Грузинская мечта выдвинула кандидата мэры Зугдиди

Правящая партия Грузинская мечта к внеочередным выборам в Зугдиди в качестве кандидата в мэры представила Георгия (Гегу) Шенгелия, действующего заместителя мэра.

Кандидатуру мэра жителям Зугдиди представили премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, генеральный секретарь Грузинской мечты, мэр Тбилиси Каха Каладзе и вернувшийся недавно в партию политический секретарь Грузинской мечты Ираклий Гарибашвили, которые призвали собравшихся к его поддержке.

Премьер-министр обратил внимание на запланированные в регионе инфраструктурные проекты и отметил, что правительство выделило 50 млн лари в этом направлении. По его словам, по просьбе местных жителей в Зугдиди строится бассейн олимпийских стандартов. Глава правительства обещал, что скоро будет построена также библиотека имени первого президента Грузии Звиада Гамсахурдиа.

Мамука Бахтадзе в очередной раз подтвердил, что образование является одним из главных приоритетов действующего правительства, и пообещал местным жителям, что «Зугдиди будет первым городом, где будут самые современные и лучшие школы, детские сады, вузы, молодежные организации и все лучшее, что связано с образованием».

Премьер-министр также акцентировал внимание на проекте глубоководного морского порта Анаклия и заявил: «я слышу много спекуляций об Анаклия, хочу еще раз сказать вам с полной ответственностью — я обещаю вам, что проект станет глубоководного порта Анаклия обязательно состоится, состоится на благо нашей страны».

В конце своего выступления он заявил, что партия выбрала кандидата на основе трех главных принципов. Это: высокий профессионализм, уникальный опыт и любовь к Зугдиди.

«Сегодня Зугдиди нуждается в быстром экономическом развитии и решении всех тех проблем, которые есть в городе. Я уверен, что Гега сделает это лучше всех… Исходя из этого, я уверен, что каждый из вас сделает правильный выбор в мае, и этот единственный правильный — Грузинская мечта и Гега Шенгелия», — заявил премьер.

К местным жителям также обратился генеральный секретарь партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе, который подчеркнул, что основным приоритетом Грузинской мечты является развитие регионов. «Особенно важно продвижение Самегрело, потому что Зугдиди ближе всех к Абхазии, и поэтому мы должны показать всем, как развиваются наши города и регионы», — заявил Каладзе.

«Я уверен, что мы сможем консолидировать и объединить все Самегрело, весь Зугдиди для того, чтобы добиться победы и это будет победой этого региона, этого города», — пояснил он.

Политический секретарь партии Ираклий Гарибашвили рассказал о проблемах, стоящих перед страной, и главными проблемами назвал нищету, безработицу и поляризованную политическую среду. «Люди искусственно пытаются постоянно привнести напряженность в общество, что не даст ничего хорошего», — сказал он.

По его словам, «сегодня нашей главной заботой должно быть объединение… что мы едины, что у нас есть общая цель, которая заключается в едином сильном государстве».

После этого Ираклий Гарибашвили напомнил присутствующим «девятилетний режим» и пояснил, что в стране есть деструктивная, неконструктивная оппозиция, которая ничего хорошего не принесет нашей стране и нашему народу».

«(Существуют) реваншистские, деструктивные силы, которые все еще выражают претензию не только на то, чтобы оставаться в политике, но и на то, чтобы вернуться к власти, чего мы обещаем, что никогда не допустим вместе с вами. Насильстыенный режим никогда не вернется в Грузию», — заявил Гарибашвили и добавил, что «если мы не доведем до минимума и не нейтрализуем эти риски, естественно, не будет мира и люди не сможет расслабиться».

После этого к собравшимся обратился сам кандидат в мэры Георгий Шенгелия, который поблагодарил команду за доверие и отметил, что «с теми планами и видением» с которым он идет вместе с командой, сможет «стоить лучший Зугдиди».

«Я максимально обеспечу вовлеченность каждого из вас в деятельность самоуправления. Я максимально подберу инфраструктурные проекты под ваши потребности… Наш город будет жить в лучшей реальности», — заявил он.

Он пообещал завершить начатые инфраструктурные проекты в Зугдиди и пояснил, что его главная задача будет заключаться «в заботе о каждом пенсионере, каждом социально незащищенном лице, каждом ВПЛ и каждом жителе Зугдиди».

Шенгелия также подчеркнул важность строительства глубоководного порта Анаклия и отметил, что он «станет местом для занятости многих жителей Зугдиди, и принесет очень большую пользу не только нашему муниципалитету, но и всей стране».

«Когда вы придете на избирательные участки и отметите номер 41, вы будете голосовать за мирное развитие Зугдиди, строительство, благополучие и хорошее будущее… Мы вместе построим более благоустроенный, более ухоженный и привлекательный для туристов Зугдиди», — заявил Георгий Шенгелия.

Внеочередные выборы мэра Зугдиди Внеочередные выборы мэра Зугдиди пройдут 19 мая, параллельно с промежуточными выборами депутата Парламента в Мтацминдском округе в Тбилиси. Должность мэра стала вакантной после того, как мэр Зугдиди Лаша Гогия, который занимал этот пост с 2017 года, был арестован по обвинению в коррупции. Кандидата в мэры Зугдиди представителя также и объединенная оппозиция. В этом муниципалитете за пост мэра будет бороться супруга бывшего президента Грузии Сандра Рулофс.

Зугдиди — принципиальные выборы?

Судя по всему, выборы мэра Зугдиди имеют принципиальное значение для правящей команды. Спустя неделю после того, как стало известно, что от оппозиции в мэры Зугдиди будет баллотироваться Сандра Рулофс, председатель Грузинской мечты, миллиардер Бидзина Иванишвили посетил регион Самегрело, где местным жителям дал несколько обещаний. Он обещал переделать в музей тот дом, в котором провел последние дни своей жизни первый президент Грузии Звиад Гамсахурдиа. Он также подчеркнул, что расследование смерти Гамсахурдиа должно быть завершено в ближайшее время.

Иванишвили также побывал в Зугдиди, где посетил строящуюся церковь. В беседе с митрополитом Зугдидским и Цаишским Герасимом лидер Грузинской мечты заявил, что он потратит 1 миллион лари и больше, если потребуется, на завершение строительства церкви.

