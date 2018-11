Бывший мэр и бывший вице-мэр Зугдиди «задержаны по факту получения взятки в крупном размере»

По сообщению Службы госбезопасности Грузии, сотрудники ее Агентства по борьбе с коррупцией задержали бывшего мэра Зугдидского муниципалитета Лашу Гогия и бывшего вице-мэра Гию Гулордава «по факту получения взятки в крупном размере».

Об этом сообщили на брифинге в Службе госбезопасности (СГБ) сегодня. По информации СГБ, в результате расследования было установлено, что в первой половине 2018 года Лаша Гогия и Гия Гулордава потребовали у одного гражданина 21 500 долларов США в качестве взятки в обмен на вынесение на аукцион для выдачи в аренду сада Гулуа в городе Зугдиди и прилегающих к ЖД станции территорий. 11 500 долларов США для выдачи в аренду сада Гулуа, и 10 000 долларов США для выдачи в аренду прилегающих к ЖД вокзалу территорий.

По заявлению следственного ведомства, в мае 2018 года тот же гражданин лично передал Гии Гулуа 10 000 долларов США, а 11 500 долларов США 7 июня перевел в виде банковского перевода на имя лица (Х.Б.), указанного Гией Гулордава для передачи суммы в дальнейшем им. Наконец, суммой завладели Гия Гулордава и Лаша Гогия.

По заявлению Службы государственной безопасности, расследование по делу ведется в соответствии с подпунктом «г» части 2 и подпункту «е» части 3 статьи 338 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает в виде наказания лишение свободы на срок от 11 до 15 лет.

Предыстория дела

Мэр Зугдиди подал в отставку 12 сентября. 13 сентября телекомпания «Рустави-2» опубликовала аудиозапись, в которой один из бизнесменов, предположительно, обличил мэра Зугдиди в коррупции. Тогда «Рустави-2» заявила, что Лаша Гогия принял решение об отставке после того, как ему стало известно, что телекомпания готовила сюжет расследования, который касался участия именно мэра Зугдиди в коррупционных сделках.

13 сентября Грузинская мечта опубликовала заявление, в котором говорилось, что начато расследование в отношении руководящих лиц Зугдидского муниципалитета, «в том числе, в отношении избранных лиц, в связи с возможным совершением преступления», на основании чего, мэр Зугдидского муниципалитета и его заместитель покинули занимаемые должности.

«Следствие ответит на все вопросы и, исходя из результатов, будут приняты соответствующие законные решения», — говорилось в заявлении, где также отмечалось, что «неприкосновенных лиц нет».

Лаша Гогия сделал первый комментарий в связи с произошедшим сделал 17 сентября и отметил, что он «невиновен». «Опубликованная запись является целенаправленной провокацией против меня», — заявил он, добавив: «я остаюсь на должности председателя Зугдидской окружной организации партии (Грузинская мечта) и у меня будет больше времени для укрепления партийной структуры».

После того Лаша Гогия также участвовал в предвыборной кампании поддерживаемого правящей партией кандидата Саломе Зурабишвили.

