В Испании задержали 25 граждан Грузии по обвинению в членстве ОПГ

В результате масштабной спецоперации, проведенной 4 апреля в Барселоне, в которой вместе с испанской полицией участвовали также грузинские правоохранители, были задержаны более 100 граждан разных стран, в том числе, 25 граждан Грузии.

В заявлении МВД Грузии от 4 апреля говорится, что задержанные обвиняются в ограблении жилых домов и членстве в организованной преступной группе. По заявлению МВД, при обыске домов, в которых проживали задержанные, правоохранители в качестве вещественных доказательств изъяли украденные вещи и крупные суммы денег, полученные преступным путем.

«Члены преступной группировки предварительно выбирали квартиры, получали и обрабатывали данные о выбранных объектах, после чего они организованно совершали кражу», — говорится в заявлении МВД.

По сообщению МВД, задержанные обвиняются в совершении преступлений по статьям 237 и 570 Уголовного кодекса Испании, которые касаются совершения квартирных краж и членства криминально-преступной группировки на территории Королевства Испания.

По заявлению ведомства, в ходе операции задержали еще 41 гражданина Грузии за нарушение иммиграционных правил в административном порядке.

Видео о спецоперации, проведенной в Барселоне, вчера было опубликовано испанскими СМИ, где говорилось, что испанская полиция проводила операцию против грузинских воров, в которой участвовало более 200 полицейских.

За последний месяц это третий случай задержания граждан Грузии в Европе по обвинению в членстве ОПГ. По тем же обвинениям в прошлом месяце во Франции и За последний месяц это третий случай задержания граждан Грузии в Европе по обвинению в членстве ОПГ. По тем же обвинениям в прошлом месяце во Греции были задержаны 8 граждан Грузии, в том числе, 2 т.н. «вора в законе». Кроме того, в прошлом году во Франции и Испании были задержаны 12 подозреваемых в организованной преступности, в том числе, 2 т.н. «вора в законе». Из-за преступлений, совершенных гражданами Грузии, еще несколько европейские страны выражали обеспокоенность, в том числе Германия, Исландия и Швеция. К этому добавилось увеличение количества соискателей убежища, что породило ожидания, что ЕС может пересмотреть Соглашение о безвизовом режиме с Грузией.

