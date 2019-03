Присяжные заседатели признали Малхаза Кобаури виновным

12 присяжных заседателей 25 марта признали виновным Малхаза Кобаури, который обвиняется в убийстве американской супружеской пары и их 4-летнего сына в ущелье Хада в Грузии.

Слушание дела проходило в Горийском районном суде с начала марта, а вчера состоялось заключительное заседание, после которого присяжные вышли, чтобы вынести вердикт. После 4-часового обсуждения присяжные признали кобаури виновными по всем обвинениям.

Сторона обвинения обвиняло Кобаури в преступлениях, предусмотренных в статьях 109 и 137 Уголовного кодекса Грузии. В частности, убийство двух или более лиц с особой жестокостью, а также преднамеренное убийство и изнасилование несовершеннолетнего или находящегося в беспомощном состоянии лица, что карается лишением свободы на срок от 16 до 20 лет или пожизненным заключением. Размер наказания суд определит на своем заседании 27 марта.

Адвокат Малхаза Кобаури Александр Кобаидзе прокомментировал решение присяжных в беседе с представителями СМИ и заявил, что сторона защиты намерена обжаловать решение в Верховном суде.

По словам прокурора по делу Зазы Датукишвили, решение, принятое присяжными заседателями решение не было неожиданным для обвинения, поскольку со дня его задержания обвинение всегда утверждало, что «было получено множество убедительных доказательств, которые в совокупности однозначно подтверждали, что данное преступление было совершено Малхазом Кобаури.

По его словам, с учетом тяжести преступления, на заседании по определению меры наказания обвинение поддержит вынесение пожизненного заключения Малхазу Кобаури.

Министерство внутренних дел впервые сообщило об убийстве в ущелье Хада 7 июля прошлого года, Министерство внутренних дел впервые сообщило об убийстве в ущелье Хада 7 июля прошлого года, заявив , что в результате первичного осмотра найденных в ущелье Хада трупов Лоры и Райана Смитт следы насилия не отмечались. В сообщении ведомства уже от 9 июля было уточнено, что Кобаури выстрелами из охотничьего ружья убил отца и сына Смитт во время «стычки», а женщина «при попытке сбежать с места происшествия упала в овраг и скончалась». Главное следственное ведомство выдвинуло Кобаури обвинение в преднамеренном убийстве и суд избрал для него в виде меры пресечения предварительное заключение. Позже Кобаури выдвинули еще одно обвинение в изнасиловании Лоры Смитт. Прокуратура заявила, что экспертиза выявила признаки сексуального насилия над женщиной со стороны Кобаури.

