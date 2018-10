Глава Парламента Грузии: «Состоится второй тур» президентских выборов

Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что по подсчитанным данным из 1000 избирательных участков, состоится второй тур президентских выборов.

С этим заявлением глава Парламента выступил на специальном брифинге спустя несколько часов после того, как были опубликованы результаты экзит-поллов, проведенных по заказу Грузинской мечты. По результатам экзит-поллов правящей партии, Саломе Зурабишвили побеждала в первом же туре выборов 52,3% голосами.

«На данном этапе ясно, что состоится второй тур, в котором примут участие Саломе Зурабишвили и г-н Григол Вашадзе. Это уже очевидно из 1000 участков, которые представлены перед нами, это текущая ситуация», — заявил Ираклий Кобахидзе.

По словам председателя Парламента, поддерживаемому ими кандидату в первом туре не хватило совсем немного. «Но мы говорили, что это было возможно, и мы уверены, были и есть уверены в победе во втором туре», — добавил спикер Парламента.

По его словам, «данные ЦИК отличаются от обоих экзит-поллов» («Рустави-2» и Грузинской мечты). По заявлению Ираклия Кобахидзе, причиной этого может быть то, что «около 44% избирателей не отвечали на экзит-поллы». «Мы заявили, что победа была убедительной, но второй тур не был исключается, и мы ожидали результатов ЦИК», — добавил он.

