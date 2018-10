Омбудсмен призывает правительство к соблюдению демократических стандартов в отношении НПО

Народный защитник Грузии призывает государственных должностных лиц соблюдать международные демократические стандарты в отношении неправительственных организаций и выражает поддержку всем организациям, работающим по вопросам защиты прав человека.

В заявлении народного защитника Нино Ломджария от 24 октября говорится, что в последнее время со стороны высокодолжностных лиц власти прозвучало множество заявлений, направленных на «дискредитацию НПО и руководящих этими организациями лиц, которые работают над важнейшими для демократического развития вопросами».

Народный защитник в своем заявлении напоминает власти о международных обязательствах, которые выдвигают международные организации — ООН, ОБСЕ и Совет Европы государствам в целях содействия деятельности правозащитников.

«Несмотря на вышеупомянутые обязательства, представители власти сравнивают деятельность НПО в Грузии с фашистскими организациями. В социальных сетях проводилась активная и организованная кампания, а также звучали публичные заявления о якобы их связи с преступными фактами. Общественный защитник Грузии считает, что такое отношение недопустимо и создает угрозу процессу демократического развития в Грузии», — говорится в заявлении омбудсмена.

В тот же день 14 неправительственных организаций опубликовали заявление о «целенаправленных нападениях» на НПО и их руководителей со стороны властей и руководящих лиц правящей партии. В заявлении говорится, что «агрессивная риторика» со стороны власти в отношении гражданского общества вызывает «обеспокоенность» также и на международном уровне.

НПО призывают власти, вместо нападок на них отвечать на возникшие в обществе вопросы в связи с «предполагаемыми обвинениями в коррупции и поставить вопрос об ответственности всех тех лиц, вина которых будет выявлена, независимо от их влияний».

Несколько недель назад председатель Парламента Ираклий Кобахидзе в передаче «Арчевани» («Выбор») на канале «Рустави-2» Несколько недель назад председатель Парламента Ираклий Кобахидзе в передаче «Арчевани» («Выбор») на канале «Рустави-2» подверг критике представителей неправительственных организаций, а позже назвал их соучастниками «фашизма». На проходившей 22 октября в Копенгагене Международной конференции по борьбе с коррупцией, министр юстиции Теа Цулукиани подвергла критике неправительственную организацию «Международная прозрачность – Грузия» и обвинила ее исполнительного директора Эку Гигаури, предположиельно, в содействии разгону «мирной» акции протеста 7 ноября 2007 г. Деятельность НПО подверг критике также и председатель правящей Грузинской мечты Бидзина Иванишвили в интервью журналистам трех телеканалов 23 октября и назвал неправительственные организации «активом» Национального движения.

