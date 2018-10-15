Политики оценивают скрытые аудиозаписи, опубликованные на «Рустави-2»

За опубликованными 14 октября телекомпанией «Рустави-2» скрытыми аудиозаписями, которые отражают беседу по уголовному делу между, предположительно, находящимся в настоящее время в заключении бывшим высокопоставленным чиновником прокуратуры Мирзой Субелиани, депутатом Парламента от Грузинской мечты Виктором Джапаридзе и сотрудником Министерства по делам ВПЛ Давидом Цухишвили.

Оценки правящей команды

Ираклий Кобахидзе — председатель Парламента: «Мы видели один спектакль, который уже завершился неудачно, и теперь нам предложили второй спектакль, которое также будет безуспешным. Там, где нет проступков, там, где нет преступления, искусственно не может быть создан никакой компромат. Что касается 9 (правления Национального движения), там не компроматами и скрытыми записями было создано впечатление о вашем режиме, впечатление возникло фактами и факт был какой — 10000 человек подарили государству свое имущество, вы пытали конкретных людей, убили конкретных людей, и это есть фашизм, и поэтому вы не сможете перекрыть это никаким образом, ни одним спектаклем, ни вторым и ни третьим. Что касается конкретно вопроса Мирзы Субелиани, мы доказали, что мы не боимся ни угроз, ни шантажа, и этот человек сидит сегодня там, где сидит. Соответственно, и в будущем у нас будет такой же подход. Если будет угроза, например, со стороны Мирзы Субелиани, мы не боимся этой угрозы и мы действуем в точности в соответствии с нашими принципами, потому что никто не боится угроз. Если кто-то в чем-то провинится или совершит проступок, обещаем, что ни в коем случае Парламент на это ни закроет глаза.

Теа Цулукиани — министр юстиции: «(Важно) когда была сделана эта запись, конкретный день и час, кем она сделана, вынесена, и если вообще такая запись была сделана в стенах тюрьмы, является ли она подлинной и т.д. Об этом, как заявила вчера Прокуратура, расследование началось три дня назад. С могу лишь сказать, что даже вчера продолжались допросы и продолжается следствие. Надеюсь, что Прокуратура в условиях полной прозрачности уведомит общественность о ходе расследования. В системе исполнения наказания всегда было так и есть так после того, как она присоединилась к Министерству юстиции, что депутаты Парламента Грузии, какую бы партию они не представляли, с разрешения председателя Парламента, таким образом, что мы не имеем права мешать этим визитам, входят и посещают желательных для них заключенных.

Эка Беселия — Грузинская мечта: «Мне интересна юридическая сторона этого вопроса. Для меня важно, какую информацию предоставит расследование, являются ли эти (записи) законными и подлинными. Что касается законности, у меня есть очень серьезные вопросы по поводу путей получения этой записи, и к тому, чтобы подтвердилась подлинность их содержания. И если это подтвердится, тогда мы сможем перейти к содержанию, задать все вопросы и выяснить все проблемы. До тех пор я считаю, что это не только несерьезно, но и очень опасный подход. Похоже, что это обличает чью-то цель, это уже такая картина, которая все перевернет вверх ногами. В Уголовном кодексе есть статья, что нарушение правил частной коммуникации, незаконное получение записи, распространение, хранение карается в уголовном порядке. Поэтому сейчас мы говорим мы о том, произошло ли преступление в связи с получением этой записи, когда у нас будет ответ на это, тогда и поговорим о содержании».

Ираклий Сесиашвили — Грузинская мечта: «Естественно, расследование должно начаться, об этом другого мнения и не может быть. Однако поскольку в последнее время мы постоянно становимся этих фабрикаций, те записи, которые были озвучены «Рустави-2» по различным вопросам, их подлинность становится сомнительной. Поэтому у меня не будет прямого доверия и дождусь расследования. Вопросы существуют, естественно, у всех возникли эти вопросы, поскольку для нашей власти неприемлемы те разговоры и и та методология, о которых идет речь. Поэтому мы должны получить ответы на эти вопросы».

Оценки кандидатов в президенты

Григол Вашадзе – «Сила в единстве»: «Очень тяжелый день настал для Грузии. Мы увидели масштабы заговора, устроенного против Грузии. Мы обнаружили, что у нас нет государства, и у нас нет власти. Мы увидели, что государство управляется и все ветви власти управляются криминальными вооруженными платформами. В системе исполнения наказания царит полный беспредел и криминал, когда какой-то Субелиани заводит должностных лиц для присутствия на допросе и на пытках. Мы увидели, что прокуратурой извне управляет криминал Парцхаладзе и его вооруженная группировка. Мы увидели, что суд превратился в группировку мафиозного клана, которая беспрекословно выполняет все инструкции мафиози. Каждый гражданин Грузии увидел, что Иванишвили вернул Грузию в криминальный беспредел 91-го года. Он восстановил не один Мхедриони (военизированная группировка 90-х гг.), а создал несколько Мхедриони, которым дал в руки узды правления страной. Мы увидели вооруженные банды пытателей, которые похищали и пытали свидетелей и заставляли их давать показания в суде, которые были заказаны т.н. властями. Призываю все партии и общественные организации, присоединиться к нам, потому что досрочные парламентские выборы и победа на президентских выборах в первом же туре – это та цель, которая была у объединенной оппозиции с первого дня начала президентской кампании. В противном случае мы превратимся в страну, в которой нет ни закона, ни институтов и не действует Конституция».

Давид Бакрадзе — Европейская Грузия: «Эти записи не относятся к одному конкретному делу, конкретным должностным лицам, конкретным ведомствам, эти записи касаются будущего грузинского государства и каждого из нас, потому что, если подлинность этих записей подтвердится, это означает, что сегодня в Грузии у нас нет государства, нет государственных институций и страна управляется отдельными лицами, обладающими неформальным влиянием и мафиозным менталитетом. Это означает, что у нас и наших детей в такой Грузии нет перспективы достойной жизни и будущего. Сегодня мы получили гораздо более тяжелую и опасную крайность, когда государственно и государственные институты фактически развалились, а страной управляют отдельные люди на основании менталитета криминальных мафиозных разборок, с использованием собственных бизнес-интересов и на их основании. Эта ситуация вызывает тревогу. Эта запись подтверждает, что в стране у нас уже нет прокуратуры, в стране не существует расследования, и страна практически управляется людьми, скрывающимися за фасадом разрушенных институций, разрушенной демократии. Грузинское общество должно ответить на эту ситуацию. Наилучший ответ — предстоящие президентские выборы, которые состоятся через 12 дней. Общество должно показать, что оно видит, как должна пойти Грузия вперед, и это путь пролегает через отказ на выборах властям, кандидату власти и выбор пути, который поведет нас вперед, выведет нас из этого болота».

Саломе Зурабишвили – кандидат в президенты, поддерживаемый правящей Грузинской мечтой: «Я чувствую очень большую неловкость в связи с тем, что мы все еще живем в эпоху сериалов, записей советского периода, когда бесконечно кто-то выкладывает какие-то записи и я очень надеюсь, что во время моего президентства действительно завершится этот советский период и мы больше не будет иметь отношения с такими какими-то записями».

Давид Усупашвили — Движение за развитие: «Рассказ Мирзы Субелиани, к сожалению, не удивил меня и я легко поверил и без «заключения о подлинности (бюро) Самхараули»… Да, система катилась сюда! Поскольку «в стране, где нет собак, лают кошки, лучше пусть где тонко, там и ломается». Под таким заглавием я писал Бидзине Иванишвили 3 года назад, когда «силовики» пошли очередным штурмом против меня. Ну вот скоро и «тонкое» поломалось и «кошки» полностью дали себе волю».

Шалва Нателашвили — Лейбористская партия: «К сожалению, олигархи заключили грузинское государство в подвал, в результате чего, правосудие, политика, правила и законы исполняются в подземелье, исходя из того, кто сколько миллиардов хочет отобрать у страны, государства и нашего народа. Мое президентство поконит с хаосом и вернет грузинскому народу свое государство и выведет его из подземелья под Солнце. К сожалению, наряду со всем этим вернулись прежние времена, созданы незаконные вооруженные формирования. Их создавал не только Парцхаладзе и Субелиани, такие формирования есть у целого ряда олигархов. Государство разделено на феодальные княжества, вооруженные формирования».

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