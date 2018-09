Президентские выборы 2018: Еженедельный обзор N2

28 октября 2018 года в Грузии пройдут президентские выборы, на которых граждане страны в последний раз изберут президента Грузии путем прямых выборов. По новой Конституции, которая вступит в силу с принесением присяги новоизбранным президентом, следующего президента будет выбирать Избирательная коллегия из 300 человек.

Civil.ge продолжает публиковать еженедельные обзоры, целью которых является информирование общества о ходе избирательной кампании, деятельности кандидатов в президенты, представленных участвующими в выборах политическими партиями и инициативными группами, избирательных процедурах и нарушениях, зафиксированных в избирательный период.

В этом обзоре можете ознакомиться с важными событиями прошедшей недели (17-24 сентября).

Деятельность ЦИК

Избирательные процедуры

16 сентября Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в рамках кампании по информированию избирателей, обратилась к гражданам, напомнив, крайним сроком для проверки личных данных в Единых списках избирателей и внесения исправлений является 10 октября.

На прошедшей 22 сентября пресс-конференции в Центральной избирательной комиссии говорили о правилах участия в выборах проживающих за рубежом граждан Грузии. По информации ЦИК, граждане Грузии за рубежом должны быть зарегистрированы в грузинских консульствах или должны быть зарегистрированы по адресу за границей для участия в президентских выборах. В том случае, если они не находятся на учете, они смогут зарегистрироваться до 7 октября включительно. По информации ЦИК, избирательные участки планируется открыть в около 40 странах.

Регистрация кандидатов и дальнейшие процедуры

23 сентября ЦИК завершила процесс регистрации кандидатов в президенты и зарегистрировала 25 кандидатов к президентским выборам. 19 из них представлены политическими партиями, а 6 — инициативными группами.

Согласно Избирательному кодексу, зарегистрированные кандидаты в президенты имеют право отозвать свою кандидатуру до 16 октября включительно.

С просьбой зарегистрировать кандидатуру в ЦИК было представлено всего 46 заявок, в том числе, 20 политическими партиями и 26 инициативными группами.

По информации ЦИК, 21 заявителю было отказано в регистрации по различным правовым основаниям, а 19 инициативных групп было отказано по той причине, что они не смогли представить списки сторонников в установленные сроки.

Встречи с представителями международных и местных организаций

17 сентября В ЦИК прошли встречи с исполняющей обязанности посла США в Грузии Элизабет Рудд и директором Агентства США по международному развитию (USAID) Питером Виббером, а также с верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньером, с которым обсудили ситуацию с точки зрения избирательных прав национальных меньшинств в Грузии.

18 сентября в ЦИК прошла встреча с представителями Миссии наблюдателей по выборам БДИПЧ/ОБСЕ, от которой на президентских выборах будет присутствовать до 400 международных наблюдателей, в том числе 28 долгосрочных и 350 краткосрочных наблюдателей. Председатель ЦИК Тамар Жвания предоставила наблюдателям информацию о процессе подготовки к выборам.

19 сентября председатель ЦИК встретилась с представителями предвыборной миссии Временного комитета ОБСЕ по мониторингу президентских выборов. Наблюдатели прибыли в Грузию 18 сентября для ознакомления с предвыборной средой, и завершили этот визит 21 сентября.

20 сентября в ЦИК побывали представители долгосрочной миссии аналитиков Национально-демократического института (НДИ) США. По информации ЦИК, представители долгосрочной миссии аналитиков НДИ прибыли в Грузию 17 сентября и они будут наблюдать за избирательными процессами в Тбилиси и регионах страны.

20-23 сентября Центральная избирательная комиссия провела информационную встречу с местными НПО, занимающимися вопросами выборов.

Зафиксированные в предвыборный период недостатки

В списке сторонников кандидата в президенты, выдвинутого политическим объединением «Движение Государство ради народа» были обнаружены данные и подпись премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе, что послужило поводом для критики со стороны политических партий. ЦИК провела брифинг по этому вопросу, на котором пояснили, что соответствующие документы уже отправлены в прокуратуру для реагирования.

Предвыборная кампания кандидатов в президенты

Кандидаты в президенты продолжают встречи с населением.

Давид Бакрадзе — Европейская Грузия

В течение прошлой недели кандидат в президенты от Европейской Грузии Давид Бакрадзе активно проводил встречи в регионах. Его основными посланиями являются — увеличение пенсий на 50 лари, забота над социально незащищенными людьми, финансирование студентов из президентского фонда на 50% и обеспечение легальной занятости для граждан Грузии, проживающих за рубежом.

По словам Бакрадзе, Грузия нуждается в переменах. «В стране накопилось множество проблем и трудностей, но сегодня никто не хочет позаботиться об этом», — заявил он.

На встрече со сторонниками в Батуми Давид Бакрадзе выразил надежду, что на выбора пойдут многие избиратели, которые «изберут не конкретное имя и фамилию, а изберут перемены, изберут лучшее будущее, изберут надежный завтрашний день и используют возможность, чтобы изменить жизнь к лучшему».

Григол Вашадзе — Сила в единстве

В Тбилиси и регионах вместе с представителями Единого национального движения и партий, входящих в объединенную оппозицию продолжает проводить встречи с избирателями Григол Вашадзе.

На встрече в Кобулети он заявил, что никто не сможет пойти против воли народа и воля народа – это перемены.

«Нет нищете, нет безработицы, нет наркокартелям рекету бизнеса — не коррупционному правлению Иванишвили в Грузии», — заявил Вашадзе и добавил, что 28 октября граждане выразят свой выбор на избирательных участках и «в Грузии начнется процесс смены власти».

Григол Вашадзе откликнулся также на инициативу перенесения Парламента из Кутаиси в Тбилиси и подверг критике это решение правящей команды. На проведенном в Кутаиси брифинге на фоне здания Парламента он заявил, что «мы не позволим Иванишвили лишить Кутаиси статуса парламентской столицы… Парламент есть и будет в Кутаиси».

По поводу инициативу правительства по выращиванию-реализации конопли Григол Вашадзе провел информационный брифинг в Тбилиси под открытым небом и заявил, что для инициирования конституционного законопроекта с целью запрета конопли и других наркотических средств он вместе со своей командой приступает к сбору подписей.

«Наша позиция заключается в том, что людей не следует арестовывать за употребление наркотиков. Потребление не является преступлением, а производство и продажа — преступление», — заявил Вашадзе 20 сентября.

Григол Вашадзе вместе со своими сокомандниками опротестовал также и произошедший 19 сентября инцидент в Сакребуло Кутаиси. Во время этого инцидента представителю Единого национального движения Гии Уклеба нанесли физические оскорбления.

По информации Григола Вашадзе, члены Сакребуло Кутаиси от Грузинской мечты «трусливо» напали на Гию Уклеба. «Это не является частным случаем нападения на депутата, это оскорбление нашего государства, демократии и идеалов. На каждый факт насилия мы ответим новыми инициативами и видением, которые разделят граждане», — заявил Вашадзе.

Давид Усупашвили – Движение за строительство

Лидер Движения за строительство, кандидат в президенты Давид Усупашвили свои позиции по актуальным вопросам высказывал в различных телепередачах. В связи с запретом ввоза пшеницы сухопутными путями Усупашвили заявил в эфире телекомпании «Пирвели», что этот шаг со стороны властей был «очередным необдуманным и глупым шагом». По его словам, регулирование движения на дорогах «должно коснуться всех грузовых автомашин, а не только перевозчиков пшеницы».

20 сентября Давид Усупашвили встретился с председателями наблюдательной миссии ПАСЕ, с которым обсуждал предвыборную среду.

17 сентября Давид Усупашвили принял участие во встрече, прошедшей по инициативе Американской торговой палаты и встретился с представителями деловых кругов.

«Я, как кандидат в президенты, предстал перед теми людьми, с которыми знаком давно, как с грузинскими бизнесменами, так и с иностранными. Их информированность в связи с политическими вопросами очень важна», — заявил он.

Каха Кукава — Свободная Грузия

Кандидат в президенты от Свободной Грузии Каха Кукава свои позиции выражает в основном в различных телепередачах.

16 сентября он участвовал в марше от собора Святой Троицы к площади Свободы против законопроекта о культивации марихуаны, и заявил, что «бизнес марихуаны — это не что иное, как обогащение одной семьи за счет уничтожения грузинской молодежи».

19 сентября Каха Кукава встретился с журналистами телекомпании «Ибериа», которые вынуждены работать в «чрезвычайном режиме» из-за финансовых проблем компании, которая является основным спонсором телевидения.

18 сентября в эфире телекомпании «Обиективы» Каха Кукава затронул также тему мигрантов и заявил, что «если мы не ограничим волны мигрантов из Турции, различных арабских стран, Пакистана и т. д. нашей маленькая нация в 21 веке просто угрожает исчезновение». Одно из его предвыборных посланий касается именно мигрантов.

21 сентября Каха Кукава встретился с находившейся в Тбилиси делегацией Совета Европы.

Шалва Нателашвили — Лейбористская партия

В каждый четверг с помощью прямой трансляции на Facebook на вопросы граждан отвечает лидер Лейбористской партии и кандидат в президенты Шалвы Нателашвили. Он встретился с виноградарями, которые пострадали от града в Гурджаани, и призвал министров оказать помощь пострадавшим.

21 сентября он откликнулся на вопрос о перенесении Парламента из Кутаиси в Тбилиси и заявил, что «страна нуждается не в переносе Парламента, а в выносе режима Иванишвили и выбросить его на свалку истории. Что касается Парламента, он должен быть в Кутаиси».

Шалва Нателашвили рассказал о возможном повышении тарифа на электроэнергию на брифинге 22 сентября, и заявил, что в случае его победы на выборах, начнется «снижение» тарифа на электроэнергию до нормального предела.

Саломе Зурабишвили – кандидат в президенты, поддерживаемый правящей партией

Кандидат, поддерживаемый правящей партией Саломе Зурабишвили встречи проводила в основном в Западной Грузии. В ее встречах также участвовали представители Грузинской мечты.

Перед началом встречи с населением в Зугдиди 22 сентября имело место определенное противостояние. Одна группа граждан требовала встречи с Саломе Зурабишвили, но их не пустили в зал.

Позже СМИ сообщили, что это были представители «Национального движения».

Лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе, который присутствовал на встрече в Зугдиди, заявил об инциденте, что информацию, отражающую провокацию Национального движения, передадут международным наблюдательным организациям.

По словам Арчила Талаквадзе, аморально, когда против Саломе Зурабишвили дезинформацию накатывают люди, которые «проявили себя быстрым бегом во время войны в 2008 году». По его словам, Грузия победит в этой войне, и российская армия покинет территорию Грузии.

На встрече в Зугдиди Саломе Зурабишвили рассказала о «лживой кампании» против нее. «После того, как я начала избирательную кампанию, в мой адрес были озвучены ложные обвинения. Эти ложные заявления — это рак сегодняшнего мира… Целью распространения этих ложных заявлений является то, чтобы противопоставить меня всем, Церкви, якобы я сказала где-то, что я поддержу распространение наркотиков. Наоборот, я сказала, что возглавлю информационную кампанию », — заявила Зурабишвили.

На встрече в Зугдиди Саломе Зурабишвили говорила также о защите абхазского языка и заявила, что единственными защитниками абхазского языка, культуры и идентичности являются грузины. «Россия чем сильнее в войдет в Абхазию, тем больше исчезнет абхазский язык. Президент обязан защищать абхазский язык, защищать наше население, и я это сделаю», — отметила он.

Ранее на встрече с населением в Кахети Саломе Зурабишвили сделала разъяснения по законопроекту о культивации и потреблении марихуаны и заявила, что в связи с декриминализацией марихуаны с общественностью необходимо вести правильную коммуникацию, и она готова возглавить кампанию в этом направлении. В СМИ ее заявление увязали с той частью законопроекта, которая касается культивирования марихуаны в медицинских целях, что вызвало критику со стороны общества и Церкви в отношении Саломе Зурабишвили. Хорепископ Патриарха Грузии Иаков назвал ее «королевой каннабиса».

