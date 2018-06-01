Патриархия ГПЦ опубликовала заявление в связи с делом об убийстве несовершеннолетних

Патриархия Грузии опубликовала заявление в связи с расследованием дела об убийстве несовершеннолетних на улице Хорава в Тбилиси и отмечает, что «эффективное расследование может стать одним из важнейших этапов этого процесса».

«Произошедшее шесть месяцев назад убийство на улице Хорава потрясло всю Грузию. Это было таким действием, которое шокировало наше общество, отягощенное проблемами и личными трагедиями», — говорится в заявлении Патриархии.

Патриархия заявляет, что сегодня все общество вновь обеспокоено «горечью» зазы Саралидзе, отца убитого подростка Давида Саралидзе, из-за того, что «расследование проходило неправильно».

«Этот человек обижен справедливо и таким образом, он прав, даже если его аргументы недостаточны для обвинения, как это считают некоторые», — говорится в заявлении Патриархии от первого июня.

По оценке Патриархии, начало расследования заново со стороны МВД, создание временной парламентской следственной комиссии и приглашение иностранных экспертов являются «большим шагом вперед».

По заявлению Патриархи, «необходимо дать следствию правильные показания» и «осознать ответственность». Кроме того, «можно приветствовать обеспечение постоянной вовлеченности общества, но сделать нужно и много другого».

Патриархия призывает всех к спокойствию и заявляет, что не могут поддержать «развитие неуправляемых процессов, тем более, что предпринимаются встречные шаги».

«Власти обязательно должно принять во внимание ту реальность, что люди нуждаются в большей поддержке, как в урегулировании социальных проблем, так и, в первую очередь, с точки зрения исполнения справедливого и эффективного правосудия, и это касается не только дела Саралидзе», — говорится в заявлении.

В этом направлении Патриархия говорит о значении скорейшего принятия «дееспособных мер», чтобы «общество освободилось от ощущения незащищенности и несправедливости, появившегося давно».

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