Премьер Кобахидзе говорил о политике «стратегического терпения» и интеграции в ЕС на мероприятия по случаю Дня независимости Грузии в Берлине

21 июня в Берлине состоялось мероприятие, посвященное празднованию Дня независимости Грузии. На мероприятии присутствовали представители правительства Грузии, послы Грузии в разных странах, представители грузинской диаспоры и немецкие гости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выступил с речью, в которой сказал, что «наша главная мечта – объединение нашей страны» посредством «стратегического терпения», и отметил: «у нас также есть очень важная национальная задача – вступление в ЕС».

Мероприятие последовало за Конференцией послов, состоявшейся 20 июня в Берлине, Германия, где в настоящее время проходит Чемпионат по футболу ЕВРО-24. На конференции послов присутствовали послы Грузии в США и европейских странах, а также постоянные представители Грузии в ЕС, НАТО и других международных организациях.

Премьер-министр напомнил о борьбе за свободу, через которую пришлось пройти грузинам 33 года назад, и о трудностях, которые пришлось пережить во время становления Грузии как суверенного государства, включая четыре войны. В связи с этим премьер-министр Кобахидзе подчеркнул: «следует отметить, что поддержка Грузии со стороны государства Германия и немецкого народа была очень особенной. С 80-х годов мы ощущали эту поддержку и помощь со стороны Германии, а после восстановления государственной независимости Грузии мы еще сильнее ощутили преимущества этой поддержки. С 90-х годов Германия внесла особый вклад в развитие и становление грузинской государственности, и мы еще раз благодарим немецкий народ (за это)».

Он подчеркнул, что последние четыре года были очень тяжелыми для развития грузинской государственности: «в течение этих четырех лет мы еще сильнее почувствовали, насколько важен мир, насколько важны государственная независимость и государственный суверенитет». За эти четыре года, по его словам, «мы прошли через ряд сложных битв для сохранения мира и укрепления нашей государственной независимости, нашего суверенитета, и эта битва в конечном итоге была очень успешной». Премьер сказал: «у нас есть свои мечты, и главная мечта – это, конечно, интеграция нашей страны, объединение нашей страны, и в этом смысле символично, что мы говорим на эту тему в Германии», добавив, что Германия – это символ того, как с помощью терпения страна может достичь объединения.

“У нас также есть политика стратегического терпения, и мы уверены, что благодаря нашей политике в конечном итоге удастся осуществить мечту Грузии, мечту грузин, и Грузия будет единым и цельным государством», – сказал Кобахидзе.

Премьер также затронул тему интеграции Грузии в ЕС: «у нас также есть очень важная национальная задача – вступление в ЕС. У нас есть амбициозная цель, чтобы Грузия стала членом Евросоюза к 2030 году».

По теме:

This post is also available in: English (Английский)