Георгий Мамардашвили. Источник: EUFA
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Сборная Грузии завоевала первое очко на ЕВРО-2024

Civil.ge Send an email 23/06/2024 - 10:25
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Во втором матче сборная Грузии сыграла вничью с командой Чехии и завоевала свое первое очко на ЕВРО-2024. Игра получилась напряженная, в ходе которой доминировала чешская сторона, но Грузия сумела удержать ничью благодаря блестящим усилиям своего звездного вратаря Георгия Мамардашвили, который покинул поле, успев спасти ворота своей команды более десяти раз.

Жорж Микаутадзе принес сборной Грузии преимущество, реализовав пенальти в добавленное время первого тайма – это его второй гол на Европейском чемпионате. Чешский футболист Патрик Шик сравнял счет на 59-й минуте.

Следующий матч сборная Грузии проведет 26 июня против команды Португалии. Для выхода из группы грузинским футболистам нужна только победа.

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Civil.ge Send an email 23/06/2024 - 10:25
18 Less than a minute

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