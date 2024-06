Грузия проиграла Турции на чемпионате Европы, впереди еще два матча

Сборная Грузии по футболу проиграла Турции на чемпионате Европы 18 июня в Дортмунде со счетом 1:3.

Однако впереди еще два матча: 22 июня сборная Грузии встретится с Чехией в Гамбурге, а 26 июня – со сборной Португалии в Гельзенкирхене. Получение первого или второго места в группе гарантирует место в плей-офф.

26 марта историческая победа над Грецией в серии пенальти впервые в истории открыла сборной Грузии путь на Чемпионат Европы.

Тысячи людей наблюдали за сегодняшним матчем со специально оборудованных мест и стадионов в Тбилиси и регионах. Самые страстные и удачливые болельщики отправились в Германию и болели за игроков прямо на стадионе.

Политики не были исключением. За неделю до матча премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и мэр Тбилиси Каха Каладзе, который сам является бывшим футболистом, встретились с командой в Дюссельдорфе (Германия), пожелали ей успехов и выразили поддержку. Перед матчем премьер-министр Ираклий Кобахидзе разместил в Facebook специальное видео и необычайно искренними словами пожелал команде успехов. Аналогичное видео опубликовала и лидер оппозиционного «Единого национального движения» Тина Бокучава. Видеоколлаж в поддержку также распространила оппозиционная партия «Ахали». На матче в Дортмунде присутствовал лидер оппозиционной партии «За Грузию» Георгий Гахария. На матче присутствовала и президент Саломе Зурабишвили.

