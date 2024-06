Михаил Галузин: Западные страны приходят на Южный Кавказ с откровенно конфронтационной антироссийской повесткой

«Повестка Запада на Южном Кавказе не всегда соответствует интересам стран региона», – заявил 20 июня агентству РИА Новости заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, комментируя вопрос усиления военного сотрудничества между Парижем и Ереваном.

Комментарии Галузина предшествовали заявлению министра обороны Франции Себастьяна Лекорню во время визита в Ереван в начале этой недели о том, что Армения подписала с Францией контракт на закупку французских самоходных артиллерийских систем CAESAR, которые Париж поставляет Киеву. Ранее Министерство обороны Армении сообщило, что подписало соглашение о сотрудничестве с американо-немецким оборонным концерном KNDS. Детали контракта не разглашаются.

Галузин заявил, что «Внерегионалы идут на Южный Кавказ со своей повесткой, которая, мягко говоря, не всегда соответствует интересам региональных государств. Сегодня западные страны идут на Южный Кавказ с открыто конфронтационной антироссийской повесткой. Мы считаем, что это не будет способствовать стабильности и безопасности в Закавказье».

«Мы считаем, что региональная безопасность может быть наиболее эффективно обеспечена усилиями государств соответствующего региона. Мы за региональную ответственность и в плане обеспечения безопасности, и в плане экономической интеграции на Южном Кавказе и в других регионах», – добавил российский дипломат.

Днем ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Франция провоцирует эскалацию на Южном Кавказе, подписывая контракт на поставку в Армению гаубиц CAESAR. Она подчеркнула, что власти Франции не руководствуются интересами Армении. По словам Захаровой, Париж «стремится использовать имеющиеся разногласия, противоречия внутри стран или между странами в качестве инструмента для достижения собственных конъюнктурных целей. Имею в виду не только личный интерес Елисейского дворца, но и Францию в целом как проводника натовской идеологии. Так к этому и стоит относиться».

После распространения информации о сделке Азербайджан раскритиковал власти Франции. В Министерстве обороны Азербайджана заявили, что соглашение является «является очередным доказательством провокационной деятельности Франции на Южном Кавказе» и что «всю ответственность за обострение ситуации в регионе Южного Кавказа и возникновение нового очага войны будет нести руководство Армении, проводящее реваншистскую политику, и диктатура Макрона».

После войны 2023 года с Азербайджаном из-за Карабаха и на фоне растущей напряженности в отношениях с Россией, которая до сих пор была ее традиционным союзником и основным поставщиком вооружений, Армения укрепляет военные связи с Францией. Ереван начал получать военную помощь из Парижа в 2023 году. Первая партия бронетехники для армянской армии была доставлена ​​в Армению через Грузию. В конце октября 2023 года министр обороны Франции Лекорню заявил, что Париж намерен продать Армении три радиолокационные системы типа Ground Master 200 (GM200) и что планируется подписать письмо о намерениях с производителем ракетных систем MBDA в отношении Mistral MANPADS. Франция также будет обучать армянских военных в области противовоздушной обороны.

В феврале на встрече, состоявшейся в Ереване, главы военных ведомств Армении и Франции определили новые направления сотрудничества в сфере обороны. Внимание было сосредоточено на вопросах военного образования, боевой подготовки, различных учений, консультативной и экспертной поддержки.

