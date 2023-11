Армения получила французские БТР через территорию Грузии

12 ноября в грузинский порт Поти поступили бронетранспортеры «Bastion» производства компании «Acmat», которые предназначены для Вооруженных сил Армении.

По сообщению французского СМИ Ouest France, груз является частью французской военной помощи Еревану и первоначально планировалось отправить в Киев, однако позже было признано, что 12,5-тонная машина слишком плохо защищена от артиллерийского огня и противотанковых ракет. Франция также продала три радара Thales Ground Master 200 (GM200) и подписала с Арменией меморандум о взаимопонимании на поставку ЗРК малой дальности Mistral.

Комментируя этот вопрос, министр обороны Армении Арам Торосян заявил 13 ноября, что «Кроме официальных сообщений и заявлений о сотрудничестве Армении и Франции в сфере обороны, на данный момент мы не можем сообщить никакой дополнительной информации».

Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что министерство категорически осуждает решение Франции о поставке бронетранспортеров в Армению. По его словам, такие действия усилят военный потенциал Армении, что будет способствовать продолжению оккупации ею территорий Азербайджана и ее агрессивной политике.

Гаджизаде раскритиковал Францию и ​​за то, что она якобы противоречит заявленной поддержке международного права, мира и стабильности в регионе, и отметил, что эти действия подрывают усилия по нормализации отношений и уважению территориальной целостности. Он также обвинил Францию ​​в кампании клеветы против Азербайджана и раскритиковал интересы Франции в регионе. Пресс-секретарь призвал Армению и Францию ​​прекратить политику милитаризации и подчеркнул необходимость мира и стабильности в регионе.

«Призываем международное сообщество воздержаться от поставок оружия в Армению и создания условий для таких поставок в страну, известную своей агрессивной политикой и действиями, а также положить конец и осудить подобные незаконные действия, препятствующие установлению мира и благополучия в регионе», – добавил Гаджизаде.

Комментируя этот вопрос, министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили заявил: «любая страна имеет право иметь силы обороны, а когда вопрос касается обычной техники или вооружения, разрешенных международными соглашениями, любая страна имеет право приобрести это. Позиция Грузии заключается в том, чтобы дать обеим странам возможность использовать транзитную функцию, которую имеет наша страна, на равных условиях».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)