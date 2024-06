Павел Херчински: Принятие закона об «иноагентах» заморозило европейскую интеграцию Грузии

Посол ЕС в Грузии Павел Херчински заявил, что принятие закона об «иностранных агентах» «заморозило интеграцию Грузии в ЕС» и что ЕС обсудит «последствия» этого решения на уровне министров иностранных дел на следующей неделе, после чего состоится обсуждение на уровне глав государств.

Павел Херчински дал комментарий журналистам 19 июня после встречи с Ассоциацией молодых юристов Грузии.

На вопрос, что посол думает о заявлении премьер-министра Ираклия Кобахидзе, согласно которому закон об «иностранных агентах» увеличивает шансы Грузии на интеграцию в Евросоюз, посол Павел Херчински ответил, что реальность противоположная. «Что касается отношений ЕС-Грузия, я должен с большим сожалением вам сообщить, что мы сейчас переживаем трудный период в наших отношениях, мы неоднократно говорили, что принятие закона об иностранном влиянии окажет негативное влияние на стремлениях Грузии в Евросоюз. К сожалению, именно это и произошло. На следующей неделе ЕС обсудит последствия», – сказал посол ЕС, добавив: «Это обсуждение пройдет сначала на уровне министров иностранных дел, а через несколько дней – на уровне иностранных лидеров. Итак, президенты и премьер-министры обсудят и решат, какие меры мы предпримем в ответ на события в Грузии».

Что касается последствий, посол пояснил, что Еврокомиссия и Служба внешних действий подготовили «меню вариантов» того, какие последствия может принести решение ЕС для Грузии, и этот список был разослан каждому государству-члену ЕС, которое должно решить, какой вариант они поддержат и примут решение вместе с другими государствами-членами во время встреч, проводимых на уровне министров иностранных дел и глав государств.

Кроме того, он подчеркнул, что начало переговоров о вступлении Грузии теперь зависит от решения стран-членов ЕС, хотя некоторые из них уже четко заявили, что если Грузия будет введет закон в силу, они не поддержат начало переговоров. «И я также хотел бы добавить, что это происходит в контексте начала переговоров о вступлении Украины и Молдовы на следующей неделе. Поэтому действительно душераздирающе, что процесс интеграции Грузии в Евросоюз практически остановлен, практически заморожен, и в то же время мы движемся вперед в случае с Украиной и Молдовой», – отметил посол.

Посла Херчински также попросили оценить отношения Грузии с Китаем и почему сближение Грузии с Китаем воспринимается негативно, когда сам Евросоюз имеет с ним тесные торговые отношения. Посол сказал: «что я могу сказать, так это то, что ЕС имеет взаимовыгодные отношения с Китаем. Эти отношения включают торговлю, а также многие другие области, такие как изменение климата. Мы рассматриваем Китай как очень важного и незаменимого партнера на мировой арене. Но в то же время мы пытаемся избавиться от влияния Китая и не ставить нашу экономику в зависимость от Китая… (Что касается Грузии), именно Грузия и грузины должны решить, какие отношения Грузия должна иметь и с какими странами».

Его также спросили, считает ли он, что Грузия меняет свой внешнеполитический курс, на что посол ответил, что «грузины должны сами решать, кто им друг, а кто враг». Херчински также упомянул 16-летнюю Миссию наблюдателей ЕС и «огромную» финансовую поддержку, которая, по его словам, досталась власти в десять раз больше, чем гражданскому обществу.

«Мы всегда использовали все наши инструменты, опыт и обучение для укрепления грузинских институтов и грузинской демократии, и мы здесь, чтобы остаться. Грузия должна решить, кто ей друг, а кто враг Грузии. Мы в распоряжении Грузии, грузинского народа и властей Грузии. Мы хотим, чтобы Грузия стала очень успешной страной, и терпеливо этого ждем. Сейчас наши отношения переживают сложный период, я понимаю, что в октябре будут выборы. Я искренне надеюсь, что этот трудный период закончится и здравый смысл восторжествует», – сказал посол Херчински.

Посла также спросили, примет ли Евросоюз такие же меры, как США, которые ввели санкции против представителей «Грузинской мечты». Херчински сказал: «США являются близким партнером и единомышленником ЕС. Мы пытаемся согласовать наши позиции по всем вопросам, хотя мы очень разные и инструменты, которые мы используем, тоже очень разные, и этому есть ясная причина: США – это одна страна, а ЕС – межправительственный институт 27 суверенных стран. Иногда США могут действовать быстрее, чем мы. Повторяю, мы координируем свои действия, обмениваемся информацией, но в целом наши действия не тождественны и не должны быть тождественны».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)