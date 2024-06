Херчински: Евросоюз проверит, действуют ли еще условия либерализации визового режима для Грузии

В интервью изданию «Movement» посол ЕС в Грузии Павел Херчинский заявил, что ЕС рассматривает «все варианты», которые могут быть использованы в отношении Грузии после принятия закона об «иностранных агентах», и среди них он назвал также и визовую либерализацию.

«Мы должны проверить, принимая во внимание Закон о прозрачности иностранного влияния, будут ли эти условия по-прежнему применяться к Грузии», – сказал посол Херчински, отметив, что для ЕС необходимо простое большинство голосов, а не голоса всех членов ЕС, чтобы приостановить безвизовый режим с Грузией на шесть месяцев. Он также сказал: «уверен, что это будет один из вариантов, и государства-члены должны принять решение».

Он выразил обеспокоенность тем, что если это произойдет, пострадают простые граждане Грузии, и им придется заплатить очень высокую цену. По словам посла, он лично не верит, что это цель Евросоюза, хотя и добавил: «в конечном итоге решение будет принято странами-членами в ближайшие недели».

На вопрос, изменится ли финансовая помощь ЕС Грузии после принятия закона об «иностранных агентах», посол ЕС ответил, что это также один из вариантов, который ЕС может использовать для ограничения финансовой помощи, предоставляемой Грузии на протяжении многих лет. Он добавил, что эта помощь составляет 100 миллионов евро ежегодно.

В интервью посол также рассказал о процессе расширения ЕС, отношениях между ЕС и Грузией в последнее время, т.н. теории заговора «Грузинской мечты» по поводу «партии глобальной войны» и законе об «иностранных агентах».

Херчински заявил, что «большая волна расширения ЕС неизбежна» и выразил сожаление, что «когда, наконец-то случилось и дверь Евросоюза открылась для Грузии, мы увидели колебания, сомнения и растерянность». Посол выразил надежду, что Грузия воспользуется ускоренной политикой расширения ЕС.

Посол несколько раз повторил, что закон об иностранных агентах несовместим с нормами и ценностями Евросоюза и отметил: «в настоящее время у нас очень серьезные проблемы в отношениях между Евросоюзом и Грузией». Он также подчеркнул, что Грузия не добилась адекватного прогресса в реализации девяти шагов, установленных Еврокомиссией.

Когда журналист снова спросил о законе об «иностранных агентах» и его несовместимости с западными ценностями, посол ЕС сослался на правовой анализ Венецианской комиссии и БДИПЧ/ОБСЕ по закону и заявил, что закон, инициированный «Грузинской мечтой», не похож ни на один из западных законов.

Отвечая на вопрос о нарративе о «партии глобальной войны», посол Херчински назвал Россию единственной такой силой. «Россия пытается силой восстановить Советский Союз, Российскую империю», — сказал он.

По теме:

This post is also available in: English (Английский)