Президент наложила вето на поправки к Избирательному кодексу, подписала поправки к антикоррупционному закону

13 июня президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на поправки, внесенные в регламент Центральной избирательной комиссии Грузии (ЦИК), согласно которым, если решение ЦИК, для которого кворум составляет 2/3, не может быть принято на заседании ЦИК, на том же заседании будет проведено повторное голосование и в этом случае оно будет считаться принятым, если его поддержит большинство полного состава ЦИК.

Как говорится в пресс-релизе Администрации президента, «с поправками отменяется необходимость консенсуса между партиями для принятия решений в ЦИК и у правящей партии появляется возможность принимать решения практически в однопартийном порядке».

Согласно тому же пресс-релизу, президент подписала пакет поправок к «антикоррупционному закону», однако «она считает, что представленные поправки носят фасадный и фрагментарный характер, не могут отвечать требованиям Еврокомиссии, одному из 9 условий для начала переговоров о вступлении в ЕС, которое предусматривают дальнейшее повышение эффективности деятельности Антикоррупционного бюро и укрепление его институциональной независимости и беспристрастности».

В пресс-релизе говорится, что в целях повышения независимости Антикоррупционного бюро «Грузинская Хартия» предлагает его системную реформу: избрание парламентом главы бюро и его наделение следственными полномочиями.

По информации Администрации президента, на сегодняшний день руководитель бюро назначается премьер-министром, а бюро наделяется полномочиями осуществлять ряд мер специального административного производства в отношении избирательных субъектов, в том числе опрос физического лица, опрос в присутствии судьи магистрата; запрос персональной информации, включая специальные категории персональных данных, что «требует еще большего обоснования, чтобы закон не применялся избирательно и бюро не стало карательным инструментом в руках властей против партий».

