Парламент Грузии принял изменения в Избирательный кодекс

30 мая Парламент Грузии 80 голосами принял поправки в Избирательный кодекс, которые, среди прочего, меняют порядок работы Центральной избирательной комиссии и упраздняют Консультативную группу ЦИК, в которую входили представитель Аппарата народного защитника, как а также местные и международные экспертов, выбранные наблюдательными организациями.

До изменений Центральная избирательная комиссия Грузии должна была утвердить состав Консультативной группы ЦИК, которой поручалось давать рекомендации ЦИК относительно процесса рассмотрения избирательных споров.

Консультативная группа ЦИК создавалась в течение 10 дней после назначения выборов в составе не менее 9 и не более 15 членов. Согласно пояснительной карточке к поправкам, данная группа «реально не функционирует, что, главным образом, вызвано нежеланием наблюдательных организаций участвовать в деятельности данной группы».

Кроме того, с проектом органического закона в «Избирательный кодекс» добавляется норма, согласно которой, если решение ЦИК, требующее поддержки не менее двух третей полного состава ЦИК, не может быть принято в результате голосования на заседании ЦИК, голосование по данному решению в ЦИК будет проведено повторно на том же заседании. В этом случае указанное решение ЦИК будет считаться принятым, если его поддержит большинство полного состава ЦИК. Правящая партия объясняет это изменение необходимостью создания механизма выхода из тупика.

