Байден и Макрон призывают «Грузинскую мечту» вернуться на евроатлантический путь

Президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон «призывают Грузинскую мечту вернуться на евроатлантический путь, уважать пожелания общества», – говорится в совместной французско-американской Дорожной карте, опубликованной Белым домом 8 июня.

«США и Франция подтверждают свою приверженность евроатлантическим устремлениям грузинского народа», — говорится в Дорожной карте, согласно которой «США и Франция поддерживают установление справедливого и прочного мира на Южном Кавказе на основе уважения международного права, а также принципов суверенитета, нерушимости границ и территориальной целостности. Они поддерживают дальнейшую региональную интеграцию на Южном Кавказе на благо всех народов региона».

Дорожная карта была подписана после церемонии, посвященной 80-летию высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны, когда президент Франции Макрон принимал президента США Байдена в Париже и подчеркнул общее видение двух стран единой, свободной и мирной Европы. В Дорожной карте рассматриваются также транснациональные вопросы и вызовы, а также двусторонние вопросы.

