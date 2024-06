Грузинские политики комментируют первый пакет санкций США против граждан Грузии

Пресс-спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил на брифинге 6 июня, что Соединенные Штаты Америки ввели первый пакет санкций в отношении десятков граждан Грузии. Среди подвергнутых санкциям граждан – члены «Грузинской мечты», депутаты Парламента, сотрудники правоохранительных органов и частные лица.

«Civil Georgia» предлагает комментарии грузинских политиков на введение санкций.

Правящая команда

Теа Цулукиани, министр культуры и спорта, вице-премьер-министр: «Это совершенно недавняя новость, и, наверное, можно с уверенностью сказать, что это очередная ошибка, которую, к сожалению, для них и для нас, Соединенные Штаты Америки совершают в отношении со своим стратегическим партнером. Возможно, из этого следует предположить, что после этой очередной ошибки последуют еще ошибки, надеюсь, что нет, но динамика лично мне подсказывает это, и это еще больше продлит время, необходимое в такое время, чтобы в двусторонних отношениях наступил день, когда начнется перелистывание листа и перезагрузка в отношениях. Вот почему это ошибка. Конечно, в первую очередь Соединенным Штатам Америки очень нужна перезагрузка этих отношений, мы дождемся этого дня, мы были и остаемся верны нашему стратегическому партнерству. Мы никогда не отвергали США и их дружбу, и более того, мы, это правительство, подчеркиваю, во враждебном акте, который назвали МЕГОБАРИ (ДРУГ – на грузинском, прим. ред.), во всем тексте… это правительство повторяется, реально, это правительство является проблемой для кого-то, и это правительство, членом которого являюсь я непрерывно на протяжении 12 лет, никогда, ни раз… не сделало шаг против этого стратегического партнерства… Мы будем терпеливо ждать того дня, когда наш друг решит вновь заговорить с нами, откажется от финансирования организации революции».

Каха Каладзе, генеральный секретарь «Грузинской мечты»: «Это не меняет нашего отношения к Родине. Это не меняет нашего решения, когда дело касается интересов страны и будущего этой страны. Этих санкций никто не боится. Мы уже говорили это однажды… Никаких сообщений, несерьезно все это, что происходит, смешно. Соответственно, мы озвучили свою политику, что мы защищаем интересы страны. Для кого-то поехать куда-то или не поехать куда-то – проблема, для меня это не имеет существенного значения, когда речь идет о стране и Родине».

Мамука Мдинарадзе, «Грузинская мечта», депутат, лидер парламентского большинства: «Я все же считаю, что нам следует подойти к этой истории несколько серьезнее. Например, мы имеем право знать, наконец, являемся ли мы первыми законодателями в мире, к которым применены санкции за принятие закона! Также грузинская оппозиция – агентура имеет право радоваться более конкретным новостям, а не озвученным в десятый раз общим намекам. Это бесчеловечное обращение, когда их заставляют выражать восхищение без какой-либо конкретики. Это даже хуже, чем называть словом «русский» без проникновения в суть дела. Они не заслужили такого обращения».

Нино Цилосани, «Грузинская мечта», депутат Парламента: «Я уже высказала свою позицию по поводу санкций и особо не изменила своего мнения, однако если во всем этом и надо видеть что-то «позитивное», так это то, что политическая жизнь оппозиции продлена на 2 дня, а кому и зачем нужно оживлять отвергнутую грузинским народом оппозицию, думаю, ответ на этот вопрос стал ясен после войны в Украине… Горжусь, что служу моей стране».

Ирма Заврадашвили, «Грузинская мечта», депутат: «Я не знаю, распространяется ли эта «санкция» на меня лично или нет, но если она коснется меня или в будущем, это еще раз меня уверяет, что я и все депутаты «Грузинской мечты» поступили правильно. Санкции не могут остановить праведное дело! P.S. и да, Блинкен сейчас что ли вспомнил, что личность человека, на которого наложены санкции, не может быть обнародована? Он не помнил об этом вопросе, когда санкции вводились против судей?».

Дмитрий Хундадзе, «Сила народа»: «Это была еще одна ошибка со стороны Соединенных Штатов Америки, это давление на государственные институты, когда против законодателей вводят санкции за принятие закона, это провал демократии… Я предпочитаю и моя команда предпочитает попасть под санкции, чем идти к войне через майданизацию, и чтобы наши граждане, особенно молодые люди, получили документы о призыве на войну».

Оппозиция

Бадри Джапаридзе, «Лело за Грузию»: «Соединенные Штаты неоднократно заявляли, что они поддерживают грузинский народ, и именно для защиты интересов грузинского народа была введена первая волна санкций против десятков представителей властей «Грузинской мечты». Эти люди попали под санкции, поскольку предали национальные интересы страны и действовали не в интересах грузинского народа, а в интересах российских властей. Они приняли закон, изолирующий страну от западного мира, вопреки воле 80 процентов грузинского народа, поскольку исключает начало переговоров с Евросоюзом. Этот закон направлен на дискриминацию значительной части общества и по сути противоречит Конституции Грузии. Поэтому инициаторы этого закона и те высокопоставленные полицейские, по указанию которых жестоко расправились с мирными демонстрантами, должны быть привлечены к ответственности, и именно поэтому на них были наложены санкции. Главная победа нас ждет 26 октября».

Михаил Даушвили, «За Грузию», депутат Парламента: «Реальность такова, что конкретные люди, которые сегодня являются руководителями (Грузинской) мечты, которые занимают разные позиции, эти люди прикрываются государством и фактически защищают свое имущество, себя, свою собственность, полученную коррупционным путем или другими способами. За наш счет, за счет наших государственных интересов… Главная ответственность сегодня на плечах (Грузинской) мечты и руководителей мечты, чтобы они опомнились и приняли решение больше не причинять вреда этой стране».

Теона Акубардия, «Группа реформаторов», депутат: «Наложение санкций на лидеров или членов «Грузинской мечты» – это худшая ситуация, которую «Грузинская мечта» создала для страны и для каждого гражданина. Помимо того, что в стране, подсанкционной властями, которую «с достоинством вели» в Европу, еще раз выявилось, в какое тяжелое положение они поставили грузинский народ. Санкции являются выражением поддержки грузинского народа со стороны нашего стратегического партнера по демократии и вступлению страны в европейскую семью. Несмотря на полуторамесячный диалог, это очередная попытка вернуть страну в конституционное пространство. Акцент Госдепартамента на выходе из Конституции означает именно это. Следовательно, благодаря санкциям поддержка грузинского народа усиливается, так что мы остаемся на страже демократического и европейского курса. Это дополнительный сигнал «Грузинской мечте» не вести страну к авторитаризму до конца. Также предупреждение о том, что если «Мечта» продолжит свою подрывную деятельность в стране, последуют дополнительные санкции, что является процессом, создающим большую нестабильность в стране, 20% которой оккупировано и в стране, цивилизационный выбор которой – Европа. Ответственность за это лежит на «Грузинской мечте».

Паата Манджгаладзе, «Стратегия Агмашенебели»: «Есть только один способ выйти из этого, избавиться от санкционированной власти, чтобы мы не голосовали на выборах за людей, которые отказываются получать благо от Европы и Америки. Там европейско-американские блага, а тут какой-то путь к российскому болоту, на котором и стоит власть. Поэтому пути Грузии и властей «Грузинской мечты» должны разойтись. Если «Грузинская мечта» хочет в российское болото, пусть уходят персонально, но грузинскому народу еще предстоит доказать, что он является частью цивилизованного мира».

Александр Крево-Асатиани, «Единое национальное движение»: «Грузия – единственная страна в Европе, политические лидеры которой находятся под санкциями. Сегодня у властей Грузии больше общего с Никарагуа и Мали, чем с Парижем и Лондоном… Я говорю все это не от радости и не думаю, что происходит что-то позитивное, это очень печальный день для Грузии. Ответственность и обязанность нашего поколения заключались в построении независимого государства с сильными институтами для следующего поколения, вместо этого этот период останется в учебниках истории как эпоха, когда к Грузии применили санкции».

