Оппозиционные партии Грузии призывают Конгресс США обеспечить надлежащий мониторинг выборов

В письме, адресованном инициатору закона «MEGOBARI», конгрессмену Джо Уилсону, грузинские оппозиционные партии призывают Конгресс США «выделить необходимые человеческие и финансовые ресурсы для обеспечения надлежащего наблюдения за октябрьскими парламентскими выборами в Грузии», поскольку, по заявлению партий, «ставки высоки, и наше евроатлантическое будущее стоит на историческом перепутье».

В начале письма оппозиционные партии выражают благодарность за инициирование в Конгрессе США «Закона о мобилизации и усилении возможностей Грузии для построения подотчетности, устойчивости и независимости» (MEGOBARI), который предусматривает введение санкций к ответственным должностным лицам за подрыв демократии в Грузии. «Мы благодарны американскому народу за решительную поддержку нашей постоянной борьбы за защиту суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также демократии и евроатлантического курса», – говорится в письме.

В письме подчеркивается поддержка «абсолютным большинством» грузинского народа вступления Грузии в ЕС и НАТО, а также прочного стратегического партнерства с США. В письме отмечается, что повторным инициированием инспирированного Кремлем Закона об иностранных агентах правительство Грузии поставило под угрозу этот курс, хотя в нем также говорится, что грузины твердо придерживаются этого курса. В письме также упоминаются продолжающиеся широкомасштабные протесты против закона и говорится, что власти разогнали лидеров оппозиции, активистов гражданского общества, представителей СМИ и мирных протестующих с беспрецедентным насилием. «Всеобъемлющая кампания запугивания и террора против гражданского населения Грузии только усиливается», – говорится в письме.

Оппозиционные партии заявляют, что правительство не только вернулось к авторитаризму в Грузии, но и подчинилось авторитариям за рубежом, включая последнюю сделку по передаче глубоководного порта Анаклия на Черном море и других ключевых инфраструктурных проектов компаниям, связанным с правительством КНР «после того, как по сути вытеснило американских инвесторов из страны». В письме говорится, что «такие шаги препятствуют любым потенциальным инвестициям со стороны добросовестных игроков и представляют собой серьезную угрозу экономической и политической стабильности Грузии».

«Мы высоко ценим ваше лидерство в получении двухпартийной поддержки акта MEGOBARI, который предложит народу Грузии существенное усиление наших двусторонних отношений. Мы благодарны за то, что решительная поддержка Грузии Соединенными Штатами путем содействия демократическим преобразованиям будет способствовать углублению льготных торгово-экономических связей, а также будет способствовать либерализации визового режима для граждан Грузии. Кроме того, мы приветствуем инициативу по расширению сотрудничества в сфере обороны и безопасности посредством Закона MEGOBARI, который адаптирован к потребностям Грузии. Мы также признаем и глубоко ценим защиту демократии и гражданского общества на двухпартийной основе членами Сената», – говорится в письме.

Партии выражают надежду, что Конгресс и Сенат быстро примут закон. «Только законодательство, которое предусматривает быстрые действия и конкретные последствия для тех, кто подрывает демократию в Грузии и грубо нарушает права человека, может повернуть вспять этот опасный курс и показать грузинскому народу, что Соединенные Штаты поддерживают его в их приверженности демократии и евроатлантическому будущему», – говорится в письме.

Отмечая, что Грузия приближается к «критической точке» на парламентских выборах и что граждане испытывают в этот период «беспрецедентное давление и насилие», партии заявляют, что приветствуют поддержку со стороны партнеров, в том числе личные визиты, «направленные на защиту грузинской демократии». «Мы считаем, что визиты делегации Конгресса в Грузию окажут большое влияние на поддержку свободолюбивого народа Грузии и станут сильным сигналом грузинскому правительству о том, что невозможно силой заставить замолчать голоса людей. В связи с этим мы также просим Конгресс США выделить необходимые человеческие и финансовые ресурсы для обеспечения надлежащего наблюдения за октябрьскими парламентскими выборами в Грузии, поскольку ставки высоки, а наше евроатлантическое будущее стоит на историческом перепутье», – говорится в письме.

Письмо подписали партии: «Граждане», «Еврооптимисты», «За национально-демократическое государство», «За Грузию», «Свобода», «Гирчи», «Лело – Партнерство за Грузию», «Группа реформ», «Единое национальное движение» и «Стратегия ашмащенеюели», «ахали», «Гирчи-больше свободы», «Дроа» и Республиканская партия. Также шесть независимых депутатов: Армаз Ахвледиани, Давид Бакрадзе, Тамар Чарквиани, Тамар Кордзаия, Саломе Самадашвили и Шалва Шавгулидзе.

