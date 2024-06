Хартия журналистской этики Грузии: Парламент злонамеренно использует правила поведения СМИ

Хартия журналистской этики Грузии 6 июня опубликовала заявление, согласно которому Парламент Грузии продолжает использовать изменения, внесенные в правила поведения СМИ в прошлом году, в качестве карательного инструмента против критически настроенных СМИ.

За последние несколько дней депутаты приостановили аккредитацию четырех журналистов критических СМИ: Натальи Каджаия и Маки Чихладзе с ТВ «Пирвели»; Софо Гозалишвили из телекомпании «Формула» и Нини Баланчивадзе из телекомпании «Мтавари архи».

Показательно, что в письме, разосланном всем четырем журналистам из Аппарата парламента, причина санкции стандартно указана следующим образом: «несмотря на отказ депутата давать интервью, вы продолжали пытаться записать интервью и не остановили видеозапись». Журналисты утверждают, что решение о применении санкций к журналистам было принято только на основе доноса депутатов, без рассмотрения дела по существу. Журналисты не имеют возможности обжаловать решение в апелляционном органе.

В заявлении Хартии говорится, что сразу после принятия постановления СМИ и гражданское общество выразили сомнения относительно заявленной цели регулирования отношений между депутатами Парламента и журналистами. «Практика подтвердила это подозрение. Парламент использует постановление злонамеренно – чтобы внедрить самоцензуру, запугать журналистов и изолировать их от парламентских процессов», – говорится в заявлении.

Поскольку аккредитация журналистам предоставляется поименно, СМИ не могут заменить журналистов, попавших под санкции, другими сотрудниками. В результате на срок от одного до шести месяцев им не предоставляется возможность получать информацию из первых источников, участвующих в законотворческих процессах в законодательном органе.

Хартия отмечает, что, по мнению журналистов, после принятия постановления отношение к ним в Парламенте и условия их работы значительно ухудшились. «Вместо того, чтобы подавать пример открытости и прозрачности другим ведомствам, Парламент использует все средства, чтобы лишить независимые и критически настроенные СМИ возможности задавать критические вопросы», – заявляет хартия.

«Депутаты от правящей партии и аффилированных с ними политических сил не понимают сути своего мандата. Все их усилия направлены на сокращение контактов с критически настроенными СМИ. Постановление, в реализации которого с особым рвением и энтузиазмом участвуют отдельные депутаты правящей партии, отличающиеся своим одиозным поведением, лишает общественность доступа к текущим законодательным процессам в Парламенте, к которым граждане имеют законный интерес», – говорится в заявлении.

Хартия призывает председателя Парламента отказаться от использования резолюции как инструмента мести журналистам. Хартия также призывает Совет по этике Парламента обсудить поведение членов Парламента, которые регулярно проявляют агрессию по отношению к журналистам, и обращается к народному защитнику отреагировать на эту вредную практику, которая ограничивает свободу критических СМИ и оставляет их многотысячную аудиторию без информации о деятельности законодательного органа.

