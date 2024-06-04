Председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили. Фото: Facebook/Georgian Dream
Новости

Глава Парламента подписал «закон об офшорах»

Civil.ge Send an email 04/06/2024 - 20:09
1 1 minute read

4 июня председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал поправки к Налоговому кодексу страны, т.н. «закон об офшорах», который облегчает вывод офшорных активов в Грузию.

В Грузии закон должен быть подписан президентом страны, чтобы он вступил в силу. Но если президент отказывается подписать закон, он направляется спикеру парламента. Саломе Зурабишвили наложила вето на законопроект и подвергла его резкой критике; Как и ожидалось, она его не подписала.

Поправки, принятые правящей партией «Грузинская мечта» по ускоренном порядке, предоставляют широкий спектр налоговых льгот компаниям и частным лицам, решившим перевести свои активы из зон налоговых льгот в Грузию. Закон, принятый на фоне волнений, связанных с законом об иностранных агентах, вызвал широкий резонанс в Грузии: критики опасаются, что он может превратить Грузию в центр «теневых денег» и позволит основателю «Грузинской мечты» миллиардеру Бидзине Иванишвили и его приближенным уклониться от возможных западных санкций.

Вчера, 3 июня, спикер Папуашвили также подписал печально известный закон об иностранных агентах.

This post is also available in: English (Английский)

Tags
Civil.ge Send an email 04/06/2024 - 20:09
1 1 minute read

მსგავსი/Related

В Украине погиб еще один грузинский боец

03/06/2024 - 23:27

Суд оштрафовал участников акций протеста против закона об иноагентах

03/06/2024 - 17:40

Оппозиционные партии сегодня подпишут «Грузинскую хартию»

03/06/2024 - 16:02

Глава Парламента подписал закон об «иностранных агентах»

03/06/2024 - 12:14
Back to top button