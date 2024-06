Глава Парламента подписал «закон об офшорах»

4 июня председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал поправки к Налоговому кодексу страны, т.н. «закон об офшорах», который облегчает вывод офшорных активов в Грузию.

В Грузии закон должен быть подписан президентом страны, чтобы он вступил в силу. Но если президент отказывается подписать закон, он направляется спикеру парламента. Саломе Зурабишвили наложила вето на законопроект и подвергла его резкой критике; Как и ожидалось, она его не подписала.

Поправки, принятые правящей партией «Грузинская мечта» по ускоренном порядке, предоставляют широкий спектр налоговых льгот компаниям и частным лицам, решившим перевести свои активы из зон налоговых льгот в Грузию. Закон, принятый на фоне волнений, связанных с законом об иностранных агентах, вызвал широкий резонанс в Грузии: критики опасаются, что он может превратить Грузию в центр «теневых денег» и позволит основателю «Грузинской мечты» миллиардеру Бидзине Иванишвили и его приближенным уклониться от возможных западных санкций.

Вчера, 3 июня, спикер Папуашвили также подписал печально известный закон об иностранных агентах.

