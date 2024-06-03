В Украине погиб еще один грузинский боец

Еще один грузинский боец, Хвича Гвирджишвили, погиб во время боевых действий в Украине. Эту информацию подтвердили «Civil Georgia» 3 июня в МИД Грузии.

Информацию о его смерти первым сообщил в социальных сетях его друг, активист гражданского движения Гига Макарашвили. Гвирджишвили участвовал в боях в окрестностях украинского города Харьков.

Хвича Гвирджишвили; Фото: Грузинская служба Радио «Свобода»

По неофициальным подсчетам, с начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года в боях против России погиб 51 гражданин Грузии.

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