Новости

В Украине погиб еще один грузинский боец

Soso Khachidze Send an email 03/06/2024 - 23:27
15 Less than a minute

Еще один грузинский боец, Хвича Гвирджишвили, погиб во время боевых действий в Украине. Эту информацию подтвердили «Civil Georgia» 3 июня в МИД Грузии.

Информацию о его смерти первым сообщил в социальных сетях его друг, активист гражданского движения Гига Макарашвили. Гвирджишвили участвовал в боях в окрестностях украинского города Харьков.

Хвича Гвирджишвили; Фото: Грузинская служба Радио «Свобода»

По неофициальным подсчетам, с начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года в боях против России погиб 51 гражданин Грузии.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)

Soso Khachidze Send an email 03/06/2024 - 23:27
15 Less than a minute

მსგავსი/Related

Оппозиционные партии сегодня подпишут «Грузинскую хартию»

03/06/2024 - 16:02

Глава Парламента подписал закон об «иностранных агентах»

03/06/2024 - 12:14

Новостной блог: «Да Европе, нет российскому закону» – акции протеста против законопроекта об «иноагентах»

02/06/2024 - 22:25

Фотоистория | Демонстранты против закона об «иноагентах» призывают граждан Грузии к забастовке

01/06/2024 - 18:57
Back to top button