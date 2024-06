Мэтью Миллер: США без колебаний введут санкции

Официальный представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер на пресс-конференции 3 июня подтвердил готовность США ввести санкции против тех лиц, которые подрывают грузинскую демократию, заявив, что США без колебаний введут санкции в соответствии с объявленной новой санкционной политикой в отношении Грузии.

Его комментарии прозвучали на фоне растущих ожиданий скорого введения санкций США против лиц, «ответственных или соучаствующих в подрыве демократии в Грузии, а также членов их семей», о чем 24 мая объявил госсекретарь США Энтони Блинкен. С тех пор представители правящей «Грузинской мечты» сделали множество заявлений по этому вопросу, как о недопустимости санкций, так и об их маловероятности. Между тем, 3 июня появились первые неподтвержденные сообщения о якобы разосланных должностным лицам Грузинской мечты уведомлениях, информирующих их о принятых против них санкционных мер.

Отвечая на вопрос о действиях США на фоне обвинений председателя Парламента Грузии Шалвы Папуашвили и других официальных лиц, включая мэра Тбилиси Каху Каладзе, в том, что западные фонды финансируют террор и насилие, и на фоне их угроз закрыть неправительственные организации, а также о том, как, по его мнению, грузинские чиновники будут применять закон, Миллер сказал, что не будет комментировать применение закона, но подчеркнул, что США обеспокоены тем, «что этот закон сдвигает Грузию с демократического пути и может стигматизировать гражданское общество и ограничить свободу ассоциаций и выражения мнений, и что такие действия фундаментально меняют отношения США с Грузией». Он отметил, что в связи с этими шагами США начали «пересмотр наших отношений, и мы продолжим нашу реакцию на действия, предпринятые властями Грузии».

Мэтью Миллера также попросили прокомментировать высказывания мэра Тбилиси Кахи Каладзе от 3 июня о том «Грузинская мечта» «ничего не сделала», чтобы заслужить санкции, и что их не будет, пресс-спикер Госдепартамента сказал: «мы объявили о новой санкционной политике, мы еще не объявляли индивидуальных санкций, и я на этом оставлю все как есть. Но мы ясно дали понять, что без колебаний введем их».

На вопрос, почему госсекретарь Блинкен не упомянул Грузию во время своей недавней поездки в Восточную Европу, Миллер сказал: «госсекретарь только что опубликовал заявление, в котором объявил о всестороннем пересмотре нашей политики в отношении Грузии, что может поставить под угрозу сотни миллионов долларов помощи, которую мы оказываем Грузии», и объявил о новой политике визовых ограничений, «и вы должны вполне ожидать, что США примут меры».

