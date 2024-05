Посла Литвы вызвали в МИД Грузии

Министерство иностранных дел Грузии 31 мая вызвало чрезвычайного и полномочного посла Литвы в Грузии Андрюса Калиндра. Согласно пресс-релизу МИД Грузии, посол был вызван «в связи с текущими процессами в Грузии, а также позицией и действиями литовской стороны в связи с законом о прозрачности».

Два дня назад, 29 мая, МИД Литвы вызвал посла Грузии в Литве Саломе Шапакидзе после того, как «Грузинская мечта» преодолела вето президента на закон об «иноагентах» и окончательно приняла закон.

«Грузинская сторона пояснила послу, что недавние заявления литовских чиновников, а также участие министра иностранных дел Литвы в акции протеста, и вызов посла Грузии в МИД Литвы в связи с принятием закона о прозрачности представляет собой грубое вмешательство во внутренние дела страны и несовместим с традиционно существующими между двумя странами дружественными и партнерскими отношениями», – говорится в пресс-релизе МИД Грузии.

По информации министерства, на встрече «стороны выразили надежду на возвращение отношений между двумя странами в положительную повестку дня, а также выразили готовность МИД двух стран продолжить работу по текущей повестке сотрудничества».

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)