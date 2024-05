Политики комментируют объявление китайско-сингапурского консорциума победителем в проекте порта Анаклия

Министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили объявил 29 мая, что китайско-сингапурский консорциум стал победителем конкурса по отбору частного партнера для глубоководного порта Анаклия, о чем будет официально объявлено в ближайшие дни. Две названные министром компании имеют сомнительную репутацию: China Communication Construction Company Limited попала в “черный список” Министерства торговли США за строительство искусственных островов военного назначения в Южно-Китайском море, а China Road and Bridge Corporation попала под санкции Всемирного банка за мошенническую деятельность в связи с программой по улучшению и управлению дорогами на Филиппинах.

«Civil Georgia» предлагает оценки грузинских политиков на эту тему:

Правящая команда

Ираклий Кобахидзе, премьер-министр: «Мы слышали много спекуляций относительно китайской компании. На данный момент это одна из крупнейших китайских государственных компаний, имеющая наибольший опыт, в том числе реализации такого типа проектов… На разработку этого проекта была подана очень хорошая заявка. Поэтому победа китайской компании в этом тендере гарантирует, что проект Анаклия будет реализован на самом высоком уровне. Что касается политических оппонентов, которые были вовлечены в процессы вокруг Анаклия, напомним, что им неоднократно продлевало государство сроки для привлечения инвестора, однако… за эти годы им так и не удалось привлечь инвестора. Это их ответственность, хотя они пытаются переложить эту ответственность на кого-то другого. Наша обязанность – развивать этот проект, это наш интерес. Реализация данного проекта с участием китайской компании особенно важна в связи с тем, что китайские грузы имеют особое значение для максимально эффективной работы этого порта. Поэтому спекуляции неуместны, хотя мы видим, что те, кто начал эти спекуляции, получают грантовое финансирование из сомнительных зарубежных источников, и именно это диктует антикитайскую кампанию, которую ведут соответствующие политики и их НПО».

Каха Каладзе, генеральный секретарь «Грузинской мечты», мэр Тбилиси: «Грузия действует, прежде всего, исходя из собственных интересов, и мы можем подтвердить это рядом конкретных фактов. Что касается компании-победителя, это одна из крупнейших компаний в мире, и в целом роль Китая важна, учитывая, что у него до 800 миллиардов долларов в торговле с ЕС. Если хотя бы 2-3% грузов пройдет через Грузию, это, безусловно, будет очень важно для экономики нашей страны. Упомянутый портовый проект также очень важен для нашей страны, ее государственности и суверенитета, а также важно, чтобы наша роль в регионе еще больше укреплялась».

Паата Квижинадзе, «Грузинская мечта», председатель Финансово-бюджетного комитета Парламента: «К сожалению, американские и европейские компании не вошли и никогда не были, и они были правы, если вам интересно мое мнение, потому что порт Анаклия не имеет смысла без китайских грузов».

Гурам Мачарашвили, «Сила народа»: «По поводу порта Анаклия мы практически увидели, что Грузия уже стала основным исполнителем среднего коридора, что выгодно для нас не только с экономической точки зрения, что очень важно, но и с точки зрения увеличения политического веса. Это, конечно, не нравится некоторым странам и радикальной оппозиции здесь. Наряду с невежеством посмотрите их нарратив – они говорят, что эта китайская компания устраивает Россию. Благословенные, не знаете политики, я понимаю, но вам бы хотя бы экономику знать. Как Россию может устраивать здесь китайская компания, если она прямой конкурент. Российской дороги больше не будет, ее конкуренция сократится, по крайней мере, вдвое, сократится путь и затраты. Чем это может устраивать Российскую Федерацию? Прежде всего, это устраивает Грузию».

Оппозиция

Мамука Хазарадзе, «Лело за Грузию»: «Планы российского правительства были открыто и впервые озвучены посредством остановки проекта Анаклия. Сегодня всем все ясно – российский закон, визиты в Иран, стоять радом Хезболла и, наконец, передача проекта Анаклия в руки Китая, отказ от американских и европейских инвестиций! Красную звезду осталось установить на правительственном дворце! Не получиться! В октябре мы отправим российским режим в Москву!».

Ираклий Купрадзе, «Лело за Грузию»: «Это российская политика под прикрытием экономических интересов Китая, эта власть перевела эту страну на российскую орбиту и пытается затянуть нас в международную коррупционную паутину. Начиная с оффшорного права, заканчивая компаниями, подозреваемыми в международных махинациях, мы возвращаемся в глубокий коммунизм. Осталось воздвигнуть красную звезду на дворец правительства».

Ника Парулава, «Ахали»: «Это станет дополнительным фактором для Грузии в связи с дальнейшим обострением и без того испорченных отношений с США и дистанцированием от них из-за «Грузинской мечты»… Это декларируемая политика «Грузинской мечты», когда все западное уходит из Грузии из-за всех их этих шагов».

Теона Акубардия, «Группа реформаторов»: «Когда Иванишвили изолирует себя от Запада, рост китайско-российского влияния в Грузии, конечно, несет большую угрозу».

Роман Гоциридзе, парламентская оппозиция «Еврооптимисты»: «Проект Анаклия, который должен был стать западным щитом, помимо экономической выгоды, эта власть напрямую убрала уже и порт с западной орбиты».

