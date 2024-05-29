Бывший судья заявил, что «Грузинская мечта» угрожала уничтожением жизни в случае принятия нежелательного решения
Бывший судья Верховного суда Грузии Бесарион Алавидзе говорит, что ему угрожали «выдавить мозги», если он не примет по делу телекомпании «Рустави 2» такого решения, как это хотели Бидзина Иванишвили и власти «Грузинской мечты».
«Угроза, которая была осуществлена в моем отношении, связана с делом «Рустави-2», и было сообщение в отношении меня, что, если я не приму желаемое решение, мне выдавят мозги», – сказал Алавидзе телеканалу «Формула» и добавил, что он получил это послание от одного из председателей Верховного суда, хотя он также отметил, что за угрозой стоял кто-то другой, имя которого он не назвал. По его словам, когда придет время, он подробно расскажет об этом вопросе.
Дело о принадлежности телекомпании «Рустави-2» было одним из самых спорных вопросов, в котором телекомпания «Рустави 2» утверждала, что иск ее бывшего владельца Кибара Халваши о возвращении телекомпании был оркестрирован властями «Грузинской мечты» с целью захвата телекомпании. «Рустави-2» проиграла дело во всех трех судебных инстанциях страны. По заявлению телекомпании «Рустави-2» и многих оппозиционных партий, судебный процесс был попыткой тогдашнего премьер-министра Бидзины Иванишвили заставить замолчать телекомпанию, критиковавшую политику властей. В 2017 году Верховный суд Грузии вынес решение в пользу Кибара Халваши и предоставил ему право собственности. Дело также было обжаловано в ЕСПЧ, который в 2019 году установил отсутствие нарушений гарантий справедливого судебного разбирательства в имущественном споре вокруг «Рустави-2».
Однако теперь бывший судья Верховного суда Грузии утверждает, что ему угрожали уничтожением жизни, если не вынесет желаемого для Бидзины Иванишвили и «Грузинской мечты» решения. «Решение по этому делу было принято мною не в свободной среде», – заявил Алавидзе, добавив, что были нарушены беспристрастность и независимость судьи.
По словам Алавидзе, когда в 2012 году к власти пришла «Грузинская мечта», многие судьи, которых сейчас хвалит правящая партия за свободу и честность, представители партии называли палачами. Он также заявил, что против многих из этих судей, которые впоследствии присоединились к судейскому «клану», были возбуждены дела в прокуратуре, и эти дела (в том числе уголовные) и проступки были прощены новой властью в обмен на лояльность к правящей партии и принятия желаемых решений.
Бывший судья заявил, что одним из таких дел стало дело телекомпании «Рустави-2», которое входило в интересы «Грузинской мечты» и ее основателя Бидзины Иванишвили.
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