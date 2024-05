Премьер Кобахидзе: Закон об агентах создаст лучшую основу для обеспечения вступления Грузии в ЕС

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил сегодня на пресс-конференции, состоявшейся после преодоления Парламентом президентского вето по закону об «иностранных агентах», что принятие закона «создаст лучшую основу для обеспечения вступления Грузии в ЕС».

«Граждане Грузии имеют право знать, кто кого финансирует в этой стране, кто несет положительные или негативные интересы иностранной силы в Грузии», — заявил премьер-министр, выступая в Администрации правительства.

По его словам, этим законом грузинское общество будет «лучше защищено от любых попыток посягательства на суверенитет Грузии».

Он в очередной раз рассказал о попытках революций «со стороны радикальных партий, НПО и СМИ» за последние четыре года, добавив, что «что нужно этой стране, так это не радикализация и постоянные попытки организовать революцию, а спокойствие и стабильность», добавив, что закон, принятый Парламентом Грузии, «служит этой очень важной цели».

«Я хотел бы поблагодарить каждого члена Парламента Грузии, который поддержал закон «О прозрачности иностранного влияния» и тем самым проявил верность национальным интересам Грузии, ее независимости и суверенитету», – сказал глава правительства.

«Я понимаю возмущение сил, которые планировали воспользоваться непрозрачностью, организовать революцию в Грузии, открыть второй фронт и украинизировать Грузию. Они разочарованы, потому что прозрачность иностранного влияния эффективно защитит от такого сценария», – заявил он.

По его словам, «закон «О прозрачности иностранного влияния» будет способствовать выполнению главной рекомендации Евросоюза – деполяризации», добавив, что «умиротворение Грузии» будет способствовать укреплению демократических институтов страны и быстрому экономическому росту.

Таким образом, Кобахидзе заключил, что «Закон о прозрачности создаст лучшую основу для обеспечения вступления Грузии в ЕС». Далее он заявил, что «к 2030 году Грузия будет лучше, чем все страны-кандидаты, подготовлена к вступлению в ЕС, и Грузия станет членом ЕС с достоинством, независимостью, свободой и суверенитетом».

В ходе сессии вопросов и ответов с журналистами, комментируя мнение Венецианской комиссии относительно закона, в котором говорилось, что закон должен быть отменен, премьер-министр Кобахидзе заявил: «у нас очень низкое мнение о профессионализме Венецианской комиссии, и именно поэтому мы никогда в последние годы по собственной инициативе не направляли законопроекты. Мы не будем делать этого в будущем. Если будет запрос, мы можем подать отчет, как и в предыдущие годы, но у нас нет интереса делать это по своей инициативе. Во власти Грузии есть юристы, доктора юридических наук, профессора, имеющие гораздо более высокую квалификацию, чем эксперты, представленные в Венецианской комиссии. Поэтому интереса к юридической экспертизе как таковой нет, тем более что даже квалификация отдельных экспертов, занимающихся подготовкой заключений, весьма сомнительна».

