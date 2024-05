Безвизовый режим между Грузией и КНР вступил в силу

С 28 мая вступило в силу Соглашение о безвизовом режиме между Грузией и Китайской Народной Республикой, в результате которого граждане Грузии получили возможность путешествовать в Китай без визы и провести 30 дней после въезда в страну за один раз. Кроме того, продолжительность безвизового путешествия гражданина Грузии в Китай и пребывания в стране не должна превышать 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

Срок безвизового пребывания гражданина Грузии в Китае продлению не подлежит, за исключением гуманитарных целей и случаев форс-мажорных обстоятельств. Кроме того, визы по-прежнему будут требоваться гражданам Грузии, которые планируют жить в Китае, работать или заниматься другой деятельностью, требующей предварительного разрешения соответствующих властей КНР.

Желающим поехать в Китай без визы необходимо иметь при себе паспорт, бронь гостиницы и туристическую страховку. По информации МИД Грузии, офицер-пограничник оставляет за собой право принять единоличное решение о въезде человека в страну.

Соглашение подписали 10 апреля 2024 года министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили и посол КНР в Грузии Чжоу Цзянь. Ранее, 26 февраля, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выступил с заявлением по поводу решения Китая установить безвизовый режим с Грузией. В прошлом году две страны установили стратегическое партнерство, которое фокусируется на политических, экономических, культурных отношениях и отношениях между народами.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)