В интервью Общественному вещателю Грузии 22 мая премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отреагировал на заключение Венецианской комиссии по поводу законопроекта об «иностранных агентах» и назвал его «слабым». По его словам, «Венецианская комиссия совершенно отказалась от профессионального достоинства».

В интервью премьер-министр выступил в защиту спорного законопроекта и повторил обвинения в адрес президента Грузии, оппозиции, гражданского общества и западных партнеров за их предполагаемую роль в закрытии пространства для «здоровой» дискуссии вокруг закона. Кобахидзе назвал позицию оппонентов по законопроекту «борьбой против прозрачности».

Премьер-министр заявил, что заключение комиссии «просто полно абсурдных записей и в том числе лжи». «Но общество в итоге смотрит не на то, что сказала Венецианская комиссия, а на то, где истина, и это одно из главных достижений, которых мы достигли за эти 2-3 года». В этом контексте он заявил, что «сегодня наша страна суверенна как никогда. Под этим подразумевается то, что общество больше ценит независимость нашей страны. То есть цена независимости более понятна грузинскому обществу, чем даже 3-4 года назад».

Среди прочего, в интервью премьер-министр Грузии еще раз рассказал о заговоре двух «революционных попыток» в прошлом, а также назвал оппонентов «Грузинской мечты» «коллективным Национальным движением», которое управляется «одной рукой». Он отметил, что обязанность «Грузинской мечты» раскрыть эту правду общественности.

В интервью премьер-министр также коснулся прошлого опыта прозрачности, в том числе в контексте парламентских выборов 2020 года. «Непрозрачность подтолкнула как организацию, так и донора к фальсификации результатов параллельного подсчета, однако, как только мы сделали прозрачной для общественности информацию о донорах, включая USAD и NDI, им сразу же пришлось пойти на попятную. В конце концов, того, в чем заключалась главная цель параллельного подсчета голосов – вызвать необходимость внеочередных выборов, больше не удалось достичь».

В интервью премьер-министр еще раз озвучил риторику о «партии глобальной войны» и в этом контексте подчеркнул важность «деолигархизации США и Евросоюза». Он выразил надежду, что «в ближайшие годы Евросоюзу удастся освободиться от этих пагубных влияний и произойдет деолигархизация Евросоюза и США». Он также подчеркнул, что не называет партнеров Грузии, в частности ЕС и США, «партией глобальной войны».

«У нас очень четко выраженная позиция. Мы хотим интеграции в ЕС, более тесного сотрудничества с США, но, к сожалению, мы видим противоположные процессы с другой стороны именно из-за влияний, которые существуют на обоих субъектах. Альтернативы борьбе с «партией глобальной войны» нет. Это очень болезненная, трудная битва, в том числе и с личной точки зрения», – сказал Кобахидзе.

В этом контексте премьер-министр Кобахидзе также отреагировал на распространенную СМИ информацию о том, что США, вероятно, располагают информацией, которая может нанести ущерб репутации правящей партии. «Никакой информации быть не может, единственное, что может быть информацией – это защита национальных интересов нашей страны нашей командой. Что касается сил, которые подчинялись «партии глобальной войны» в этой стране, они прямо и грубо выступали против национальных интересов этой страны, что привело к потере 20% территорий Грузии в 2008 году».

Он также сказал, что «прозрачность» затруднит нападки на Церковь и финансируемую из-за границы «ЛГБТ-пропаганду», а также выявление организаций, которые, по мнению премьер-министра, занимаются подобной деятельностью.

Что касается других вопросов, премьер-министр также коснулся образовательной политики в Грузии и обвинил правительство Национального движения в разрушении этой сферы. «Еще более серьезные проблемы возникли в системах высшего образования. Если взять ТГУ, где я тоже преподаю, у нас общая картина тяжелее. Одним из факторов является то, что большое количество профессоров отбираются исключительно по политическим мотивам – это значит, что они имеют политическую предвзятость, понятно, на чьей они стороне, и у них нет достаточной квалификации». Он пообещал провести реформы, хотя и выразил сомнение, что эти реформы встретят такое же сопротивление, как и закон об «иностранных агентах».

