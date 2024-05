Институт Маккейна, Институт Джорджа Буша и Freedom House призывают США и Европу ввести санкции против высокопоставленных чиновников «Грузинской Мечты» и их семей

22 мая Институт Маккейна, Институт Джорджа Буша и Freedom House опубликовали резкое заявление, призывающее США и их европейских союзников «немедленно ввести ограничения на поездки и финансовые санкции в отношении отдельных лиц, в том числе чиновников «Грузинской мечты» и их семей, которые ответственны за подрыв демократического развития и евроатлантических устремлений Грузии». Организации также подчеркивают, что Вашингтон должен поддержать народ Грузии против «автократических действий» своей власти.

В заявлении говорится, что грузинский закон об «иностранных агентах» является отражением аналогичного российского закона и «драконовским» законодательством, которое «душит гражданское общество и СМИ», и налагает чрезмерно обременительные правила на оппонентов власти, а также налагает непомерные штрафы организациям и частным лицам, которые не смогут их выполнить.

Организации также отреагировали на продолжающиеся в Грузии мирные протесты против «авторитарного посягательства на власть» и обвинили власти в «насильственных разгонах». «Народ Грузии признает, что этот законопроект представляет прямую угрозу его правам и свободам и четко дает понять, что будущее Грузии проходит через Европу и демократию, а не через Россию и репрессии», – говорится в заявлении.

«После вторжения России в Грузию в 2008 году сенатор Джон Маккейн заявил, что «мы все грузины». Сегодня наши организации продолжают поддерживать народ Грузии и его требования о свободном, демократическом будущем», – говорится в заявлении.

