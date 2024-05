Ведущие депутаты Европарламента призывают Европейский совет и Европейскую комиссию пересмотреть отношения между ЕС Грузией

В совместном заявлении, опубликованном 15 мая, три ведущих депутата Европарламента – председатель Комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид Макаллистер, глава делегации Европарламента по связям с Южным Кавказом Марина Кальюранд и постоянный докладчик Европарламента по Грузии Свен Миксер призвали Европейский совет и Еврокомиссию пересмотреть отношения между ЕС и Грузией, включая политическую и финансовую поддержку страны со стороны ЕС.

Депутаты Европарламента осудили принятие закона об «иностранных агентах», подчеркнув, что они «глубоко разочарованы» тем, что правящее большинство проигнорировало обеспокоенность правозащитных групп и международных партнеров страны, включая ЕС и США. Они призывают власти Грузии отозвать этот закон.

Депутаты Европарламента в очередной раз выражают «полную солидарность» с грузинским народом, который, по их словам, «отважно защищает» демократические ценности и протестует, защищая евроатлантическое будущее страны. Депутаты Европарламента заявляют, что властям Грузии следует деэскалировать ситуацию и воздержаться от дальнейшего применения силы против мирных протестующих, оппозиционных политиков, неправительственных организаций и независимых СМИ. «Любое насилие в отношении протестующих или их последующее запугивание является нарушением права на мирный протест и поэтому неприемлемо», — заявили депутаты Европарламента.

Подчеркнув, что дружественная среда для гражданского общества и свобода СМИ являются «ядром любой демократии» и «важнейшим требованием для членства в ЕС», депутаты Европарламента призывают Европейский совет и Еврокомиссию «пересмотреть отношения между ЕС и Грузией, включая нашу политическую и финансовую поддержку страны». Депутаты Европарламента призывают комиссию немедленно представить устную оценку влияния закона об «иностранных агентах» на процесс вступления Грузии в ЕС, как это уже было предложено двенадцатью министрами иностранных дел.

