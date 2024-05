Реакция грузинских политиков на принятие закона об «иноагентах»

Правящая партия Грузии приняла спорный закон об иностранных агентах в третьем и окончательном чтении 14 мая 84 голосами против 30, на фоне массовых местных протестов и несмотря на жесткое сопротивление со стороны Запада. Первой реакцией оппозиционных партий и депутатов было объявление бойкота парламентской работы.

Civil.ge собрал первые комментарии представителей всего политического спектра Грузии после принятия закона:

Оппозиция

Теона Акубардия, парламентская фракция «Группа реформ»: «В третий раз (парламентское) большинство «Грузинской мечты» и два депутата от европейских социалистов одобрили закон, который подрывает суверенитет этой страны в пользу Кремля, что создает большую угрозу для территориальной целостности этой страны, прекращает наши (заявки) на членство в НАТО и ЕС и превращает нашу демократию в авторитаризм… Это задача, которую Иванишвили поставил перед всеми депутатами, и, конечно, мы продолжим сопротивляться и бороться».

Хатиа Деканоидзе, парламентская фракция «Еврооптимисты»: «Я им (ГМ) говорила и повторю, что международные санкции, конечно, будут, но самый большой отпечаток на них наложит молодежь. «Грузинская мечта», те 84 человека, которые сегодня поддержали российский закон, ставят под угрозу процесс европейской интеграции Грузии, либерализацию виз и статус кандидата (в члены ЕС). Поэтому все должны понимать, что они могут причинить вред нам, каждому из нас, но это насилие не должно сломить ни одного гражданина Грузии. Я призываю всех выйти и протестовать».

Бека Лилуашвили, «За Грузию»: «За последние несколько дней мы увидели, что закон фактически вступил в силу; они объявили общество, граждан предателями, проводниками иностранных интересов, шпионами, все это люстрация. Третьим чтением «Грузинская мечта» официально начала (процесс) прекращения своей власти».

Леван Бежашвили, Единое национальное движение (ЕНД): «С принятием этого закона «Грузинская мечта» практически отобрала страну у нас и передала ее России. Российский режим официально оформлен. Сейчас вопрос российского закона уже не важен, но этим законом они формализовали российский режим. Поэтому протест общества будет еще сильнее, реакция наших партнеров будет еще жестче и строже».

Ана Нацвлишвили, «Лело за Грузию»: «Сегодня «Грузинская мечта» наконец официально оформила то, о чем мы говорили годами. «Грузинская мечта» — российская сила, единственная цель которой — служить российским интересам Бидзины Иванишвили. Наша страна помнит множество исторических дней и много побед. Всем победам предшествует самолюстрация предателей страны, и именно это произошло сегодня. «Грузинская мечта» заявила, что она не на стороне грузинского народа и служит оккупирующей России… Сегодня, когда все красные линии пересечены, когда Конституция страны открыто нарушена в законодательном органе, «Лело» приняло решение объявить бойкот и больше не участвовать в работе Парламента. «Грузинская мечта» проиграла в Парламенте, вышла за рамки политического процесса, нарушила Конституцию и представляет узурпатора Иванишвили и Путина. Их единственный инструмент — насилие».

Материал будет обновляться…

This post is also available in: English (Английский)