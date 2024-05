Международные НПО призывают европейских лидеров принять меры против властей «Грузинской мечты»

13 мая, за день до голосования в Парламенте Грузии по закону об «иностранных агентах», 55 международных правозащитных организаций, групп гражданского общества и организаций по наблюдению за выборами опубликовали совместное заявление, призывающее европейских и национальных лидеров принять немедленные меры против попытки властей «Грузинской мечты» подавить гражданское общество перед парламентскими выборами в октябре этогогода. В заявлении, опубликованном Европейской платформой демократических выборов (EPDE), говорится: «Срочная и решительная международная политическая поддержка грузинского гражданского общества имеет решающее значение для защиты грузинской демократии от авторитаризма в российском стиле».

Подчеркивая «очевидное сходство» между законопроектом, поддержанным «Грузинской мечтой», и аналогичным законопроектом, принятым в России в 2012 году, организации заявляют, что закон даст власти инструменты для подавления гражданского общества и независимых СМИ и вытеснит Грузию с пути в ЕС.

По их мнению, в случае принятия закон предоставит властям «Грузинской мечты» «важный рычаг ограничить гражданский надзор за избирательным процессом, чего никогда раньше не происходило в таком масштабе».

Что касается продолжающихся массовых протестов против закона, организации гражданского общества подчеркивают, что власти Грузии применили «беспрецедентную силу» для подавления мирных протестов, что «подчеркивает важную необходимость поддержки грузинского народа международным сообществом».

Организации гражданского общества призывают:

Главы государств и правительств ЕС – «признать актуальность проблемы, поскольку ухудшение состояния гражданского общества и справедливости выборов может резко ускориться после принятия законодательства»;

Европейский Союз – «Потребовать от правительства Грузии расследовать последние случаи давления и преследований в отношении наблюдателей за выборами и правозащитников в стране»;

Государствам-членам Евросоюза и их представителям в Грузии – «продемонстрировать солидарность с грузинским народом, вышедшим на улицы, чтобы защитить свои демократические права и европейское будущее»;

Президента Европейского совета Шарля Мишеля, президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, Верховного представителя Евросоюза Жозепа Борреля и дипломатический корпус в Грузии – «выйти на улицы Грузии в знак солидарности с грузинским народом».

В случае принятия закона организации также призывают европейские институты принять во внимание следующие рекомендации:

Европейская комиссия должна остановить процесс европейской интеграции Грузии, который требует от властей выполнения девяти шагов, определенных Европейской комиссией, среди которых обеспечение свободного, справедливого и конкурентного избирательного процесса; Европейская комиссия должна следовать резолюции Европарламента от 25 апреля 2024 года и ввести ограничительные меры против грузинского олигарха Бидзины Иванишвили, такие как запрет на поездки и замораживание активов, за его роль в ухудшении политического процесса в Грузии, а также ввести санкции против тех, кто несет ответственность за жестокое подавление мирных протестующих; Европейская комиссия должна прекратить бюджетную поддержку Грузии и финансирование проектов под руководством властей; Европейские институты должны увеличить финансовую поддержку и найти альтернативные способы поддержки грузинского гражданского общества и демократических движений, в том числе через Европейский фонд демократии;В преддверии октябрьских парламентских выборов ЕС и его государства-члены должны поддержать широкомасштабные и долгосрочные усилия по наблюдению за выборами, как через международные институты, такие как БДИПЧ/ОБСЕ, так и через местных наблюдателей.

Несмотря на беспрецедентную международное и внутреннее сопротивление закону об «иностранных агентах», правящая партия полна решимости принять его. Парламент проголосует по законопроекту в третьем чтении сегодня, 14 мая.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)