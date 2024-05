Фотоистория | Десятки тысяч граждан протестуют против закона об «иноагентах»

На фоне подготовки Парламента к принятию спорного закона об «иностранных агентах» на следующей неделе, десятки тысяч людей вышли 11 мая на улицы в знак протеста против законопроекта, который «Грузинская мечта» отказалась отозвать, несмотря на беспрецедентные внутреннее и международное давление.

Акция протеста 11 мая побила все рекорды, и многие сочли ее акцией беспрецедентного масштаба в истории Грузии. Несмотря на дождь, десятки тысяч людей собрались в четырех разных местах города (Площадь Республики, метро Марджанишвили, метро 300 Арагвели, проспект Церетели) и после прохождения маршем по обоим берегам реки Мтквари символически собрались четыре потока протестующих на площади Европы в честь Дня Европы. На площади Европы состоялся концерт, где люди подпевали артистам.

По данным World Military, в митинге на площади Европы в Тбилиси и прилегающих улицах участвовали не менее 169 000–200 000 человек, но поскольку фотография была сделана в определенный статический момент, World Military, которая использовала Mapchecking для определения количества участников, сообщает число может быть больше. Для Тбилиси, население которого составляет около 1,3 миллиона человек, это довольно высокий показатель.

На акции присутствовали люди всех возрастов, профессий и политических предпочтений.

Около 22:30 часть участников митинга переместилась к зданию Парламента.

Правящая партия планирует внести законопроект в третьем чтении на заседание комитета утром в понедельник, 13 мая. Между тем протестующие заявили, что планируют собраться у здания Парламента в ночь на с 12 на 13 мая и оставаться там до утра.

Одним из четырех мест, где люди собирались перед маршем к площади Европы, была станция метро «Марджанишвили», 11 мая, 2024. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge

Участники акции протеста собираются в одном из четырех мест Тбилиси, откуда пройдут маршем к площади Европы, 11 мая, 2024. Фото: Мари Имерлишивли/Civil.ge

«Золотое поколение» — плакат протестующих, восхваляющий протестующих поколения Z, 11 мая, 2024. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge

Протестующий с флагами США и ЕС, 11 мая, 2024. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge

Протестующий со старым флагом Грузии, 11 мая, 2024. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge

«Сила в единстве, сила в Европе», – гласит надпись, 11 мая, 2024. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge

Правоохранители присутствуют на митинге, 11 мая, 2024. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge

Люди маршируют в сторону площади Европы, 11 мая, 2024. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge

Протестующие направляются с площади Республики по проспекту Руставели, 11 мая, 2024. Фото: Георгий Келбакиани, Civil.ge

Демонстранты размахивали флагами ЕС и Грузии, 11 мая, 2024. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge

Демонстранты размахивали флагами ЕС и Грузии, 11 мая, 2024. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge

Демонстранты шли маршем по обе стороны реки Мтквари (Кура), 11 мая, 2024. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge

Массовое шествие в направлении площади Европы, 11 мая, 2024. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge

Демонстранты шли маршем по обе стороны реки Мтквари (Кура), 11 мая, 2024. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge

Волна демонстрантов проходит мимо штаб-квартиры «Грузинской мечты», которая тщательно охраняется полицией, 11 мая, 2024. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge

Демонстранты направляются на площадь Европы, 11 мая, 2024. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge

Исторический мост Метехи, полный протестующих, 11 мая, 2024. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge;

Площадь Европы вечером, 11 мая, 2024. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge

Площадь Европы вечером, 11 мая, 2024. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge

11 мая в Тбилиси выдался дождливый день, но это не помешало демонстрантам протестовать, 11 мая, 2024. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge

