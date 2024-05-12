Фотоистория | Десятки тысяч граждан протестуют против закона об «иноагентах»
На фоне подготовки Парламента к принятию спорного закона об «иностранных агентах» на следующей неделе, десятки тысяч людей вышли 11 мая на улицы в знак протеста против законопроекта, который «Грузинская мечта» отказалась отозвать, несмотря на беспрецедентные внутреннее и международное давление.
Акция протеста 11 мая побила все рекорды, и многие сочли ее акцией беспрецедентного масштаба в истории Грузии. Несмотря на дождь, десятки тысяч людей собрались в четырех разных местах города (Площадь Республики, метро Марджанишвили, метро 300 Арагвели, проспект Церетели) и после прохождения маршем по обоим берегам реки Мтквари символически собрались четыре потока протестующих на площади Европы в честь Дня Европы. На площади Европы состоялся концерт, где люди подпевали артистам.
По данным World Military, в митинге на площади Европы в Тбилиси и прилегающих улицах участвовали не менее 169 000–200 000 человек, но поскольку фотография была сделана в определенный статический момент, World Military, которая использовала Mapchecking для определения количества участников, сообщает число может быть больше. Для Тбилиси, население которого составляет около 1,3 миллиона человек, это довольно высокий показатель.
На акции присутствовали люди всех возрастов, профессий и политических предпочтений.
Около 22:30 часть участников митинга переместилась к зданию Парламента.
Правящая партия планирует внести законопроект в третьем чтении на заседание комитета утром в понедельник, 13 мая. Между тем протестующие заявили, что планируют собраться у здания Парламента в ночь на с 12 на 13 мая и оставаться там до утра.
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