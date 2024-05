Более 50 международных правозащитных организаций поддерживают грузинские НПО

Более 50 правозащитных организаций со всего мира опубликовали 10 мая совместное заявление, в котором выразили солидарность с гражданским обществом Грузии, осудили повторное инициирование властями Грузии спорного законопроекта об «иностранных агентах» и призвал отозвать его.

В своем заявлении организации отметили, что «глубоко обеспокоены» попытками властей «Грузинской мечты» «задушить голос гражданского общества» путем повторного инициирования законопроекта в российском стиле, направленного против организаций гражданского общества и независимых СМИ.

Выражая свою солидарность с грузинскими НПО, международные организации подчеркнули, что это «наступление» на свободу выражения мнений и собраний, на фундаментальные права демократического и плюралистического общества касается их всех. «Это попытка дегуманизировать и стигматизировать деятельность гражданского общества, что противоречит обязательствам Грузии в области прав человека, а также международным стандартам и ценностям в области прав человека», – говорится в заявлении.

Отмечая, что такие же риски можно обнаружить и в других странах, где развиваются аналогичные процессы «с целью ограничения ответственности и защиты прав человека», в заявлении указываются последствия закона, поддержанного властями Грузии, и называют среди них репрессии, нападения, аресты, похищения и убийства журналистов, направленные против «правозащитников, экологов, юристов, журналистов, трудящихся, лидеров общин и гражданского общества». В заявлении выражается обеспокоенность тем, что грузинский народ, «который самоотверженно боролся за свободу, независимость и демократию на протяжении последних 35 лет», сталкивается с этими рисками.

Выражая солидарность с грузинским народом, международные правозащитные организации признали, что принятие закона также окажет «влияние» на страны, в которых они действуют.

Организации призывают власти Грузии отказаться от закона и вернуться к программе реформ, которая, по их словам, «очень необходима для дальнейшего лидерства Грузии в демократизации и развитии».

На фоне того, что в ближайшие дни в Тбилиси запланировано ежегодное собрание Азиатского банка развития, организации также призывают международные финансовые институты и других международных партнеров Грузии «публично осудить это нападение на права человека и демократию и публично выразить свою поддержку гражданскому обществу Грузии и грузинскому народу, который требует защиты демократии и прав человека».

