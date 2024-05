Политики комментируют решение «Грузинской мечты» создать базу данных об оппонентах

Председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил на состоявшемся 8 мая брифинге, что Политсовет «Грузинской мечты» принял решение создать базу данных, где «будет собрана информация обо всех лицах, причастных к насилию, другим противоправным действиям, угрозам и шантажу, или такие действия одобряют публично».

«Civil Georgia» предлагает комментарии грузинских политиков на эту тему.

Правящая команда

Георгий Вольский, «Грузинская мечта»: «Люди проявляют насилие в конкретной ситуации и следуют определенному плану… Мы говорим, что должно быть пространство, где люди могут познакомиться с конкретными людьми, ответственность которых следует подчеркнуть перед своей семьей и страной. О каких методах КГБ идет речь в связи с этим?».

Ираклий Заркуа, «Грузинская мечта»: «Люди без Родины, которые не верят ни в Бога, ни в родителей, ни в страну, ни во что. Здесь следует составить список таких, чтобы общественность знала, кто стоит и кто является организатором этого антигрузинского движения. Мы говорим, что те, кто занимается буллингом общества, те, кто оскорбляет, те, кто атакует Церковь, те, кто публично выступает и призывает к свержению, должны быть названы их имена и фамилии… Все те, кто борется против грузинского государства, те, кто занимается буллингом наших граждан за иное мнение, будут идентифицированы, не более того».

Оппозиция

Ника Гварамия, «Ахали»: «То, чем (Грузинская) мечта занимается — это регистрация евреев нацистской Германией в 1937 году. Это невероятная вещь, которую мы наблюдаем. Это создание черного списка, создание списка врагов, который будет доступен всем, то есть будут натравлять людей очевидно. Невозможно просто говорить о стране, которая имеет такую власть, что она станет ближе к Европе с чем-то. Это абсолютно невозможно. Такого в последнее время не происходило нигде, кроме России и Беларуси. В России, кстати, такие списки были составлены спустя годы после принятия закона об агентах, а эти (Грузинская мечта) закон еще не приняли, уже составляют список… Надо понимать, что мы живем в эпоху диктатуры, мы находимся в условиях насильственного режима, и это только вопрос времени, победим ли мы в этой стране и идем на Запад, или победит Россия в этой стране рукой Грузинской мечты, и мы не сможем больше никуда идти, вернемся только назад. Это только от нас зависит, Запад будет нам помогать, насколько это возможно, своими заявлениями, своим давлением из заграницы, но все остальное, основная часть, следует сделать нам».

Зураб Джапаридзе, «Гирчи – больше свободы»: «Само по себе то, что скопировали идею mona.ge, смешно, но то, что составляют реестр на людей, которые занимают другую позицию, имеют другое мнение и этот реестр будет существовать – опасная история, потому что мы знаем как работает та же система в России, где конкретные люди, а их много, сидят в тюрьмах из-за лайков и публикаций в Фейсбуке, поэтому с одной стороны , смешно, что копируют, но с другой стороны, надо понимать, куда этот процесс идет и куда он идет, это совсем не смешная история».

Леван Бежашвили, «Единое национальное движение»: «Заявление Шалвы Папуашвили – это манипулятивная политика «Грузинской мечты», которая реализуется в последние дни. Тогда как сегодня главным агрессором является государство, когда по улицам Тбилиси бродят зондеры и бандиты, нанятые государством и правящей партией, и издеваются над молодежью, которая участвует в протестах, издеваются над политическими лидерами… На этом фоне обвинения Шалвы Папуашвили являются очередной манипуляцией и позором».

Элена Хоштария, «Дроа»: «Это как раз продолжение логики российского режима. И российский закон, и этот список абсолютно идентичны процессам, происходящим в России. Это то, против чего мы боремся, это недопустимо… Кроме того, если mona.ge сохранит список людей, создавших этот российский режим, то этот список сохранит список людей, которые на самом деле являются достойными борцами, свободолюбивыми людьми».

Георгий Вашадзе, «Стратегия Агмашенебели»: «Мы видели заявление спикера Парламента Шалвы Папуашвили, которое указывает на их слабость и внутренний развал… В общем, обидно, когда спикер Парламента делает такие заявления. … Шалва, не иди вместе с Бидзиной (Иванишвили) в могилу, говорю тебе прямо, потому что теперь тот путь, на котором стоишь ты, это путь в могилу Бидзины (Иванишвили)».

Саба Буадзе, «Лело за Грузию»: «В лучших советских традициях они составляют списки, составляют реестры и этим пытаются еще больше расширить российскую спецоперацию, которую они проводят против национальных интересов нашей страны. Их намерения предельно ясны: это раскол общества, противостояние, а также пришивание ярлыков, как это делалось при большевиках. Это политические наследники большевиков».

Георгий Гахария, «За Грузию»: «Председатель Парламента объявил о создании непонятного и совершенно неконституционного реестра, посредством которого (Грузинская) мечта планирует объявить врагами граждан, выступающих против нее. Столь абсурдные российские методы подчеркивают неадекватность (Грузинской) мечты и серьезно вредят национальной безопасности Грузии. Пытаясь сохранить свою власть, слабая и коррумпированная власть Грузии превратилась в полезного идиота для Москвы. Иванишвили открыто борется с молодежью, своим населением. Все, кто примет участие в этих противоправных действиях, будут привлечены к ответственности перед законом».

