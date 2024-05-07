Президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо. Источник: ЕБРР
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ЕБРР предостерегает от закона об «иностранных агентах»

Civil.ge Send an email 07/05/2024 - 18:31
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Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо заявила, что закон об «иностранных агентах» может нанести вред инвестициям в Грузию и экономике страны, – сообщило 7 мая агентство Reuters.

«Мы были удивлены его (закона) возвращением и обеспокоены динамикой этого процесса», – сказала на брифинге президент ЕБРР.

«Напряженность вокруг (законопроекта об иностранных агентах) может оказать влияние, экономический эффект, на частный сектор и желание инвестировать в страну, поэтому мы находимся в контакте с нашими партнерами», – добавила Рено-Бассо.

По той же информации, аналогичные опасения выразил и региональный директор ЕБРР по Кавказу Алкис Вриениос Дракинос, по мнению которого законопроект пока не повлиял на инвестиционный климат в Грузии, но представляет собой потенциальную угрозу.

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Civil.ge Send an email 07/05/2024 - 18:31
7 Less than a minute

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