Еще один грузинский боец ​​погиб в Украине

Еще один грузинский боец ​​Тенгиз Чания погиб в Украине. Информацию об этом подтвердили в МИД Грузии для «Civil Georgia».

По сообщению местных СМИ, 48-летний боец ​​погиб в результате взрыва снаряда под Авдеевкой Донецкой области.

Тенгиз Чания был вынужденным переселенцем из оккупированной Россией Абхазии. Он участвовал в войне в Абхазии (1992–1993) и войне между Россией и Грузией (2008). Он был бывшим сотрудником Департамента разведки Министерства обороны Грузии и Второго управления специального назначения МВД Грузии. По данным СМИ, Тенгиз Чания воевал с начала российской агрессии в Украине. Он воевал в составе Третьей боевой бригады «Азов».

По неофициальным подсчетам, с начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года в боях против России погибли 47 граждан Грузии.

